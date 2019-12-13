У Борисполі затримали жінку у віці, яка заробляла на життя закладкою наркотиків

Сьогодні, 13 грудня, на одній з вулиць міста Борисполя (Київська область) патрульні поліцейські Київської області знайшли наркотики у літньої жінки. Про це йдеться в повідомленні прес-служби поліції області.

Екіпаж поліції під час патрулювання помітив жінку, яка щось шукала в огорожі приватного будинку. Побачивши машину правоохоронців, вона занервувала і намагалася швидко піти. Поліцейські зупинили громадянку і запитали, чи має він при собі заборонені до обігу речовини. Вона зізналася.

Виявилося, що жінки 53 роки, вона із Запоріжжя. Правоохоронці виявили 33 згортки з речовиною, схожою на метадон і блокнот з адресами ймовірних «закладок». У присутності понятих речові докази вилучили, надалі вони будуть направлені на експертизу.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 309 (Незаконне виробництво, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає накладення штрафу від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до двох років, або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років, або позбавлення волі на той самий строк.

Фото: прес-служба поліції