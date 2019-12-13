350 німецьких підприємств залучені до проєкту “Північний потік-2”

У реалізації проєкту російського газогону “Північний потік-2” загалом беруть участь близько 350 компаній з Німеччини.

Про це виданням редакційної групи RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) у п’ятому ятницю, 13 грудня, заявив глава зовнішньоекономічного відділу Федерального об’єднання торгово-промислових палат Німеччини Фолькер Траєр (Volker Treier).

Через намір США запровадити санкції проти російського газогону тепер ці підприємства мають “турбуватися про свій бізнес”, зазначив він. Заплановані санкції є “поганою новиною для німецької економіки”, додав він.

Окрім безпосередніх наслідків, зростає занепокоєння щодо нового загострення торговельного конфлікту. “Рішення Палати представників США призведе до більшої невизначеності на світових ринках. Ця політика не може створити нову довіру”, – вважає Траєр.