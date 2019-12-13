У Мінську узгодять дату припинення вогню

Очікується, що група з безпеки в Мінську оголосить щодо припинення вогню і погодить нові ділянки для розведення.

На засіданні Тристоронньої контактної групи, яке заплановано на 18 грудня, уточнює списки для обміну полонених і дату припинення вогню на Донбасі, заявив глава МЗС Вадим Пристайко.



«Сподіваюся, що в середу буде оголошено конкретна дата припинення вогню… До кінця року, сподіваюся, ми обміняємо наших військовополонених, і ця домовленість буде досягнута в середу», — сказав міністр у п’ятницю ввечері в ефірі телеканалу Інтер.



Також він сподівається, що у середу відбудуться засідання робочих груп ТКГ: «група з безпеки оголосить щодо припинення вогню і погодить нові ділянки для розведення, і буде вимагати від ОБСЄ верифікації. Гуманітарна група буде остаточно звіряти списки (на обмін – ред.)».



У вівторок, 17 грудня, за словами Пристайко, Україна проситиме в ОБСЄ зміни мандата Спеціальної моніторингової місії (СММ) таким чином, щоб отримати точну інформацію щодо розведення сил на Донбасі.