У Полтаві академію закрили на карантин через спалах кору

Скасовуються всі види інших занять, відпрацювання заборгованостей, культурно-мистецькі заходи тощо.

У Полтаві Українську медичну стоматологічну академію закрили на карантин через спалах кору до 7 січня, повідомляється в прес-службі УМСА в п’ятницю, 13 грудня.



«У зв’язку з виявленням захворювання на кір та у відповідності з чинним законодавством в Українській медичній стоматологічній академії здійснюються необхідні заходи щодо попередження поширення цього захворювання. З 13 грудня всі студенти у зв’язку з плановим завершенням семестру та у відповідності з рішенням керівництва УМСА мають можливість відпочити до 7 січня 2020 року «, — йдеться в повідомленні.



На цей період скасовуються всі види інших занять, відпрацювання заборгованостей, культурно-мистецькі заходи тощо.



У навчальному закладі заперечують причетність хірургічного відділення Полтавської обласної клінічної лікарні ім. Н. Скліфосовського до спалаху кору.



Раніше в місцевих ЗМІ з’явилися повідомлення про те, що п’ятеро студентів УМСА захворіли на кір. Троє з них працювали за сумісництвом в урологічному, а двоє — в хірургічному відділенні Полтавської обласної клінічної лікарні. Три дні тому у них з’явилися симптоми кору — висока температура і висип. Всіх направили в інфекційну лікарню.