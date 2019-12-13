Юлію Кузьменко взяли під варту на два місяці

Сьогодні Печерський суд Києва обрав запобіжний захід для Юлії Кузьменко (вона ж «Лисиця»). Вона арештована на два місяці до 8 лютого 2020 року.

Юлію Кузьменко звинувачують у тому, що вона заклала бомбу під автомобіль Павла Шеремета, введення в дію якої і позбавило життя журналіста. Докладно про звинувачення їй читайте тут.

Кузьменко — дитячий хірург, працює в Охматдиті. Вона дружила з атошниками, а також радикалами, включаючи «Правий сектор». Докладно про неї читайте тут.

Засідання суду тривало багато годин. Адвокат Кузьменко довго зачитував матеріали справи, всіляко намагався перетворити його матеріали у фарс.

Один з найбільш неприємних моментів засідання — зачитування судмедекспертизи тіла Павла Шеремета, також з вуст адвоката «Лисиці». Це він робив докладно — аж до того, якого кольору білизна журналіста, що у нього було в кишенях, скільки готівкових грошей. А також, як саме він обгорів, включаючи пахову область.

Наприкінці засідання суддя дав слово Кузьменко. Вона сказала, що її затримання — це порушення презумпції невинності, що «телевізор вчора зруйнував її життя», а також ініціювала проходження поліграфа.