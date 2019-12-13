У Грузії продали з аукціону колишню резиденцію Саакашвілі

У Грузії продали з аукціону резиденцію колишнього президента Грузії Михайла Саакашвілі. Про це заявив міністр економіки та сталого розвитку Натія Турнава, передає ТАСС.

Мова йде про будівлі в селищі Місця (Сванетія). Резиденцію побудували в 2011 році і невідомо, чи встиг Саакашвілі в ній побувати, оскільки в 2012 році його партія програла парламентські вибори, а через рік змінився і президент.

Повідомляється, що продали будинок в рамках проекту «100 інвестиційних пропозицій для бізнесу» за ціною, яка на 308% вище за стартову.

Через аукціон держава здійснює приватизацію держоб’єктів. Новим власником резиденції стала приватна компанія «Аигвинис сахли».