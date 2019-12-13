Спадкоємець Портнова і Філатова: хто нагинає суди для Зеленського

Незважаючи на публічні обіцянки Володимира Зеленського та його команди кардинально змінити державну систему, знявши корупційний навіс і відмовившись від ручних систем управління, схоже, що нова влада впевнено йде по стопах своїх «попередників».

Зокрема, показником цього є той факт, що за цей час нікуди не поділася технологія «телефонного права». Відразу кілька джерел у владних кабінетах розповіли Lenta.UA про те, що з вересня управлінням судами займається заступник голови Офісу президента Андрій Смирнов.

«Учень Портнова – безпринципний і готовий на все. Власне зараз він і виконує функції, які в часи Януковича в Адміністрації президента виконував Портнов, а в часи Порошенка – Олексій Філатов», — розповіли нам offrecords в ОП.

В цілому Смирнов відомий, як юрист з вельми зіпсованою репутацією. Що вже говорити, якщо в 2012 році він був позаштатним радником голови Держагентства з інвестицій та національних проектів Владислава Каськіва. Тоді, нагадаємо, з цієї держструктури «випарувалася» близько двох мільярдів гривень.

Це не заважало Смирнову активно міняти політичне забарвлення. У 2012 році він був у команді з на той момент головним юристом Удару Валерієм Карпунцовим, в 2014 році був на Майдані, допомагав Дмитру Ярошу, після чого опинився в Кропі. Спочатку став помічником нардепа Андрія Денисенка, а в 2015 році став депутатом Дніпропетровської облради від цієї політсили і юридично допомагав тодішньому главі цієї політсили Геннадія Корбана та помічнику Бориса Філатова Михайлу Кошляку, якого звинувачували в участі в організованому злочинному угрупованні Корбана».

Проте найбільший удар по іміджу Смирнов отримав після того, як почав активно захищати в судах екс-регіоналів – у тому числі, колишнього міністра юстиції Олену Лукаш, колишнього голову фракції Партії регіонів Олександра Єфремова, екс-топ-чиновника НАК «Нафтогазу» Олександра Кацубу, одіозного главреда «Страна.иа» Ігоря Гужву і т. д.

Смирнов (ліворуч) захищає одіозного екс-міністра юстиції

Нинішній заступник голови Офісу президента Зеленського з колишнім заступником Адміністрації президента Януковича

Після свого призначення Смирнов почав стверджувати, що в Офіс президента прийшов «на запрошення», але хто його запросив — говорити відмовляється. Сам Смирнов говорить таким чином: «Мені здалося, що з цією командою людей ми можемо провести швидкі і ефективні зміни». Варто визнати, що зміни справді почалися. Проблема полягає тільки в тому, що фактично всі метаморфози, ініційовані Офісом президента, стосуються того, щоб максимально «нагнути» під себе всю судову систему України. Для цього вживаються різні схеми. Зокрема, Смирнову дуже швидко вдалося поставити зрозумілого собі голову Верховної ради правосуддя (ВСП) – замість Володимира Говорухи, у якого різко погіршилося здоров’я, це крісло зайняв Андрій Овсієнко – колишній суддя апеляційного суду Волинської області.

Втім, схоже, Смирнов дружить не тільки з «приватівськими», але і з іншим цікавим персонажем, мають вкрай неоднозначне реноме – екс-главою СБУ, олігархом Валерієм Хорошковським. У листопаді журналістам вдалося зафіксувати, як заступник голови Офісу президента їздив в офіс до екс-власника «Інтера», який останні роки жив у Монако, і тільки зараз, після перемоги на президентських виборах Володимира Зеленського, повернувся в Україну.

На цьому пригоди Смирнова не закінчуються. У якості посланця з Офісу Зеленського він ходить до директора Державного бюро розслідувань Ігорю Трубі, який незважаючи на швидку відставку вельми лояльний до деяких представників нинішньої влади.

Очевидно, що крім контролю над ВСП, яким активно займається Смирнов, також варто очікувати експансію і за іншими напрямами. Зрозуміло, що при цьому ні про які реформи в судовій системі говорити не варто. Зокрема, ще 7 листопада набув чинності закон, який передбачає створення інструментів для очищення і оновлення органів суддівського управління – Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС) і Вищої ради правосуддя (ВСП). Однак у ВСП заблокували можливість підчистити свої ряди. Чи варто говорити, що це відбувається з мовчазної дозволу Офісу президента і особисто Смирнова, який зараз перетворюється в «наглядача» за судовою системою, і повторює шлях своїх попередників – Портнова і Філатова. Про який судової реформи можна говорити, якщо Смирнов, за інформацією суддів, постійно дає вказівки, які рішення приймати, кого засудити, кого помилувати, і все залежить від його волі, а не від закону…

Іван Сергієнко

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