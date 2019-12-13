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Андрій Богдан прийшов на «Лігу сміху» разом зі своєю дівчиною і заступником

14.12.2019

Глава Офісу президента України Володимира Зеленського Андрій Богдан прийшов на «Президентський кубок» гумористичної передачі «Ліга сміху», який проходить сьогодні, 13 грудня, в Києві разом зі своєю дівчиною і заступником. Це видно на фотографії, яку виклала в Instagram дівчина Богдана Анастасія Сличная.

На фотографії, яку Сличная виклала в розділ «Історії», видно, що на концерті в одному ряду сидить сама Анастасія, за нею сидить голова Офісу президента, а за Богданом сидить його заступник Андрій Смирнов.

Скріншот: Instagram/Анастасія Сличная

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