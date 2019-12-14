Сын Дональда Трампа застрелил на охоте в Монголии редкое животное

Оказывается, у сына президента был частный визит в эту страну.

Сын президента США Дональд Трамп-младший попал в скандал, когда приехал на охоту у Монголию. Не изучив досконально фауну, Трамп-младший на охоте застрелил редкого зверя – архара. Из-за этого начались проблемы, потому что на охоту требовалось разрешение, которое сын президента не предоставлял во время визита в страну.

Но потом, в самый последний момент оказалось, что документ, разрешающий охоту у Дональда-младшего все же был.

Странно, что разрешение у сына Трампа оказалось тогда, когда тот покинул Монголию.

Помимо охоты, Дональд-младший встретился с главой страны, монгольским президентом Халтмаагийном Баттулгой, хоть его путешествие было исключительно частной экспедицией. Скорее всего, президент Монголии похлопотал за сына президента, чтобы не раздувать скандал из-за запрета на охоту редких животных.

: showbiz.clutch.ua