Петербурзькі мундепы викликали поліцію, щоб приховати затвердження бюджету від жителів

«Це що за хулігани?»

Муніципалітет Лиговка-Ямська в центрі Санкт-Петербурга з другого разу затвердив бюджет муніципального освіти. Як розповіли Znak.com місцеві жителі, щоб вигнати обурених роздутим проектом бюджету активістів депутати викликали поліцію.

13 грудня в будівлі муніципалітету пройшло повторне засідання по затвердженню бюджету округу: на попередньому місцеві жителі і опозиційні депутати виступили з критикою документа і його відклали прийняття. До другого засідання по затвердженню бюджету витрати муніципалітету на власні потреби зросли ще на 300 тисяч рублів: з 90 млн видатків бюджету округу 40 млн в проекті передбачено на його утримання, зокрема на зарплати депутатам, працевлаштованим в муніципальне установа.

Як стверджують місцеві жителі перед початком засідання депутати проголосували за те, щоб провести його в закритому режимі, пославшись на якісь особисті питання в порядку. У відповідь на прохання активістів пояснити це рішення глава муніципалітету Вадим Войтановский запитав, «що це за хулігани» і пообіцяв викликати поліцію. Після сперечань бюджет все-таки затвердили у відкритому режимі, а потім жителів попросили піти. За закритими дверима розглядали питання про створення комісії з протидії корупції та про передачу повноважень муніципального виборчкому в територіальну виборчу комісію.

За словами залишили засідання місцевих жителів, який приїхав наряд поліції вирішив не залучати нікого до відповідальності. «Депутати до вас претензій не мають», -заявив поліцейський чекав під дверима жителям.

8 вересня в Петербурзі пройшли муніципальні вибори в 110 муніципальних утворень. У муніципальному освіті Лиговка-Ямська вибралося троє незалежних депутатів та представники провладних груп.