Рікі Мартін поділився милим фото з маленькою донькою

Рікі Мартін разом з партнером Джваном Йосефом виховує чотирьох дітей, народжених сурогатними матерями. Зараз головною улюбленицею артиста є єдина дочка Люсія. Поруч з малятком артист проводить весь вільний час.

В очах шанувальників 47-річний Рікі Мартін є успішним артистом, який ось уже більше 20 років безупинно гастролює з концертами по всьому світу. Сам же музикант неодноразово зізнавався, що зараз список його пріоритетів очолює сім’я. У співака є 11-річні сини Маттео і Валентино, однорічна дочка Люсія.

Музикант рідко публікує фотографії дітей, тому кожен їх знімок в соціальних мережах викликає бурхливий інтерес шанувальників. На цей раз Мартін показав маленьку доньку. “Мрія мого життя”, – підписав кадр багатодітний батько.

“Чарівне малятко. Відчувається, що вона оточена любов’ю”, “Сини – просто ваша копія, а ось дочка поки не дуже схожа”, “Діти – це щастя, і у вас його багато”, – розчулювалися фанати зірки.

: voiceshowbiz.com

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