Російська фігуристка Аліна Загитова призупинила кар’єру в 17 років

Чемпіонка світу з фігурного катання Аліна Загитова повідомила, що їй прийшла пора припинити виступи. Спортсменка оголосила про це в новинній передачі російського «Першого каналу», запис ефіру є в YouTube.

Уродженка Іжевська сказала, що у неї «вже все є і потрібно, щоб повернулося бажання виходити на старт».

17-річна Загитова також є олімпійською чемпіонкою, чемпіонкою Європи, переможцем і призером фіналів Гран-прі.

Дівчина, з якою працює тренер Етері Тутберидзе, при цьому не збирається припиняти тренування, розучувати нові елементи і стрибки.

Фігуристка засмутила фанатів, свідчать записи в соцмережах.

Раніше Всесвітнє антидопінгове агентство WADA відсторонило російських спортсменів від міжнародних турнірів на цілих чотири роки.