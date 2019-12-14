«Покоління Єгора Жукова стане могильником режиму»

Росія повільно рухається до лібералізму — навіть якщо здається протилежне. Інтерв’ю політолога Володимира Пастухова

Минулий рік виявився політично запам’ятовується: зростання громадянської активності відзначається по всій країні. Протестні акції охопили обидві столиці, Північ і Північний Захід, Кавказу, Центральної Росії, Поволжя, Уралу, Сибіру, Примор’ї. «Межа терпіння в соціальному секторі вичерпаний», — фіксують соціологи. Розвивається професійна солідарність: естафету протесту у далекобійників взяли медики, журналісти, артисти. З’явилися нові герої і мученики, найбільш яскравий з яких — Єгор Жуков. Саме його покоління стане могильником нинішнього політичного режиму, вважає Володимир Пастухов, політолог, публіцист, юрист, автор книги «Революція і конституція в посткомуністичній Росії». Ми обговорили з Володимиром Борисовичем логіку і механізми ліберальної революції і подальшого будівництва національної конституційної держави.

«В СРСР революционизация товариства відбулася всього за три роки»

— Володимир Борисович, в попередньому інтерв’ю Znak.com ви говорили про 2-3% «мислячої тростини», які своєю допитливістю, своєю інтелектуальною працею і громадянською активністю програмують майбутні ліберальні зміни. Обов’язково для успіху цих змін, щоб до «мислячій тростини» приєдналися представники політичної верхівки?

— Коли я говорю про 2-3% «мислячої тростини», я вмикаю туди і частина тих, кого ви називаєте «політичною верхівкою». Я не відмовляю у праві бути думаючої частини суспільства тим, хто, наприклад, не поділяє ліберальні ідеї. Вони теж думають, але не так, як ми. У пізньому СРСР думаючої частини суспільства був не тільки Сахаров та інші дисиденти, нею була та частина вищої бюрократії — Андропов і його ЦКовское оточення, дипломати, — і творча інтелігенція. Однаково помилково обожнювати бюрократію як «сіль землі руської» і, навпаки, стверджувати, що вона складається з одних ідіотів і ворогів російського народу. А Аркадій Райкін — це хіба не «мислячий очерет»? Але чи був він дисидентом? Не був. А чи всі були дисиденти творчими людьми? А чи є такими всі сьогоднішні опозиціонери? В опозиційному середовищі адже дуже багато людей одержимих, фанатичних. Хіба мало нечаевщины в російському революційному, опозиційному русі? Тому, говорячи про «думає очереті», я не ділю його на сорти: якщо сорт революційний, то обов’язково думаючий, а якщо бюрократичний, то неодмінно не думаючий.

Еліта виділяється не по соціальному положенню, еліта — це люди, здатні до творчого мислення, але тільки та їх частина, якій пощастило реалізуватися (бо значної частини реалізувати себе просто не вдається). [Загиблий в ході сталінських репресій священик, філософ, поет] Павло Флоренський у своїй книзі, яку він писав у в’язниці вже напівсліпим, геніально помітив, що здатність до творчості — це природно-природна якість, яким наділений один з 10-15 тис. абсолютно незалежно від приналежності до певного класу, соціального шару, від освіти. Творчим може бути і бандит, який створив мафіозну групу. Серед тих, кого називають «кримінальними авторитетами», зустрічаються люди, які при інших обставинах могли очолити Академію наук. Еліта широка — в неї входять і ті, хто підтримує режим, перебуває біля нього, і ті, хто протистоїть йому.

У певний момент всередині еліти відбувається займання. Воно починається з тієї частини еліти, у якій відбувається гостре запалення совісті.

Совість — ключове слово. Плюс одержимість ідеєю, якій вони присвячують своє служіння, і мужність. Недарма в книзі, яку Людмила Улицька написала про [дисидента, правозахисниці, поетесі] Наталії Горбаневської, часто зустрічається визначення «безбытная». Це дуже важливо, тому що не тільки любовна човен впирається в побут, але і політична човен теж.

Таких небагато. Нормальна людина (і я не виняток) — колабораціоніст, «колективне тварина». Якщо б у людини не було інстинкту колабораціонізму, людство ніколи б не вижило. І навпаки, здатність протистояти думці колективу — це в деякій мірі девіантна поведінка, саме тому людей, які за будь-якої чинної влади займають крайні радикальні позиції, ніколи не може бути багато. Інакше б ні одне суспільство не проіснувало б і століття. Зверніть увагу: ніхто з представників правозахисного, дисидентського руху не прийшов до влади і не конвертував в серйозні вигоди свій політичний капітал. Так задумано Богом, тому що у цих людей інша функція: вони заряджені моральним максималізмом, і їм протипоказано управління державою, довір їм країну з ядерною начинкою — і вони її підірвуть.

Юлія Вишневська, Людмила Алексєєва, Діна Камінська і Кронід Любарський. Радянські дисиденти в еміграції. Мюнхен, 1978.Юлія Вишневська / Wikipedia

Цей невеликий шар — дріжджі. Неможливо спекти гарний пиріг без дріжджів, але божевільний кухар, який вважає, що можна спекти пиріг з одних дріжджів. Тому у вашого питання: «чи потрібно для успіху ліберального курсу, щоб на ліберальну ідеологію звернули увагу політичні верхи?», відповідь проста: якщо дріжджі не змогли змусити все тісто бродити, вони безглуздо висохнуть і помруть.

Тому потрібні і стартер, і двигун. Зараз у нас більше ясності з двигуном і набагато менше зі стартером. У радянський час у правозахисного руху була зрозуміла моральна сторона, а зараз ситуація, що більше нагадує царську Росію: те, що вважається опозицією, більше нагадує більшовиків, якісь інструменти, які створювалися охранкою на спасіння режиму, а потім виявилися його могильниками.

— Наскільки в засвоєнні дисидентських ідеалів політичною верхівкою важлива її приналежність до певного покоління? Горбачов і Єльцин — обидва належали покоління «шістдесятників», але один зламав більшовицький тоталітаризм, а інший продавив Конституцію, яку ви в своїй книзі порівнюєте з миколаївським Маніфестом 1905 року, де самодержавство було «прикрашене» декоративними конституційними елементами.

— Я вважаю, що приналежність до покоління важлива. І згоден з Теодором Шаниным, який говорить, що політичний розвиток має в Росії поколінський крок. Воно скрізь має прив’язку до поколінням, але в Росії це виражена найбільш яскраво. У нас розвиток завжди стрибкоподібне, стрибки прив’язані до зміни поколінь, і іноді одне-два покоління в силу історичних обставин виявляються «зайвими». Ідея «зайвої людини» у класичній російській літературі XIX століття у XXI столітті отримала розвиток і втілилася в ідеї «зайвих поколінь». Наприклад, моє покоління, яке за американською класифікацією називається поколінням Х (це ті, хто між бебі-бумерами і миллениалами), з моєї точки зору, виявився «зайвим», незатребуваним.

Ті, кого в Росії називають поколінням «шістдесятників», в американській класифікації — покоління бебі-бумерів, перше повоєнне покоління. Це радісне, оптимістичне покоління: що б не відбувалося, в порівнянні з війною — добре. Це покоління, яке зростало в білому світлі, а не в чорному, як покоління до нього, молчащее покоління. І це призвело до того, що і життя в цілому вони спробували поміняти в світлу сторону.

«Немає нічого дивного в тому, що Горбачов і Єльцин, належачи одному поколінню, підтримали лінію на зміни»Russian7.Ru

Але на цьому значимість покоління закінчується, тому що всередині кожного покоління є й ті, хто «за», і ті, хто «проти», — романтики і прагматики. Ця структура відтворюється від покоління до покоління. На конгресі Ходорковського в Берліні [політолог] Кирило Рогов навів цікаві дані про те, що, незважаючи на зміну поколінь, співвідношення консерваторів, лібералів і радикалів в кожному поколінні залишається приблизно однаковим. Тому немає нічого дивного в тому, що, з одного боку, Горбачов і Єльцин, належачи одному поколінню, підтримали лінію на зміни і що, з іншого, щастя кожен з них розумів по-своєму.

— І все ж без підтримки мас реформаторам не обійтися. Ви самі пишете про необхідність глибокої моральної зміни «в умах і душах мільйонів людей». Петро Авен в недавньому інтерв’ю згадував, що, коли на початку 90-х очолив російське Міністерство зовнішніх економічних зв’язків, виявилося, що від радянських попередників не залишилося грошей, необхідних для закупівель імпортного інсуліну. Економічний колапс сучасного російського самодержавства, такої ж глибини, як банкрутство СРСР, — обов’язкова умова для прозріння мільйонів, для визрівання їх готовності до боротьби за нове, ліберальна держава?

— Моє уявлення про причини краху СРСР сильно відрізняється від уявлень Петра Авена. Мені незрозуміло, на чому ґрунтується твердження про те, що СРСР розвалився із-за економічних проблем. Я вважаю, що СРСР розвалився з неекономічних причин. Радянський Союз був айсбергом, який, відколовшись від Антарктиди, міг ще, втративши 20-30% своєї потужності, все-таки доплисти до екваторіальних вод. Це була, безумовно, незбалансована, але при цьому найпотужніша економіка. Так, Союз вбухав шалені ресурси у військово-стратегічний паритет і страждав від прихованої внутрішньої корупції, але в загальному і цілому ці проблеми вирішувані. Сьогодні так само «пливе» Північна Корея. Петро Авен хоче мені сказати, що економічні проблеми СРСР перевищували економічні проблеми сьогоднішньої Північної Кореї? Я рассмеюсь йому в обличчя.

По-перше, очевидно, що не перевищували. По-друге, по-справжньому проблеми почалися, коли прийшов уряд, в якому брав участь Петро Авен. До реформи 1992 року я жив цілком прийнятно, нормально зводячи кінці з кінцями, при цьому будучи рядовим співробітником звичайного академічного інституту. А ось після 1992 року я перестав їх зводити. Так що нема чого на Радянський Союз нарікати, коли своя біографія крива.

Я думаю, що якби Горбачов не почав тикати палицею в мурашник, а продовжив політику, задуману Андроповим, 20-25 років у СРСР б точно було.

Конструкція трималася на підтримці кількох поколінь, які пережили сильний посттравматичний шок, який був результатом подвійного ефекту — великого терору й великої війни. Шок був настільки потужний, що на цій подушці політичної безпеки можна було плисти і плисти, абсолютно нічого не побоюючись. А там хто його знає, що б сталося з Заходом. Значною мірою ми пролонгували ситу західну життя, тому що величезний потік грошей, який поплив з розбитого СРСР, серед іншого, дозволив західній системі вийти із затяжної кризи 80-х, Захід повернувся в кризовий стан тільки в 2008 році.

З моєї точки зору, що крах СРСР був викликаний причинами, які ми обговорювали вище. Горбачов став продуктом двох тенденцій — зростання стихійного гуманізму (це був внесок дисидентів, правозахисного руху, поширив свою маргінальну гуманістичну філософію) і загального зростання споживацтва, того, що Троцький назвав «буржуазним переродженням комуністичного суспільства», в споживацтво «вклалася» вся країна. Скільки кордону не закривай, різниця в якості життя між Європою і Росією була абсолютно очевидною й била в очі, і це більше революціонізував суспільство, ніж все інше. СРСР, вигравши в ракетах, програв у пральних машинах: імпортні були краще, і це кожен бачив і розумів. Виявилося, що з точки зору безпеки держави пральна машина важливіше ракет.

«Тобто революционизация суспільства сталася практично одномоментно, усього за три роки, з 1986-го по 1989-й»Дізнайся Москви»

На цій хвилі в головах одного окремо взятої людини і його оточення відбулося перемикання тумблера. Та вони своїми власними руками стали розворушувати масу, яка була готова терпіти ще десятиліття. Вони самі відмовилися від фори, що дісталася їм від сталінізму, який призвів до серйозної генетичної мутації народу: вижили тільки конформістські покоління. Над ними можна було експериментувати так, як у фільмі Захарова Дракон експериментував над вченим Фридрихсеном, до зняття штанів, і нічого страшного б не сталося. А тут раптом сам Дракон починає вчити Фридрихсена, до чого ж це соромно — стояти з голим задом. І їде дах, тому що він повинен слухатися і Дракона, і своїх інстинктів. Інстинкти говорять, що штани треба зняти, а Дракон, заради якого він знімає штани, каже: одягни назад, придурок.

А коли девіантна поведінка стає масовим, то настає хворобливий стан суспільства, яке ми називаємо революцією. Як тільки маса расшевелилась, Система пішла шкереберть, тому що вона була жорсткою і не допускала ніяких самостійних ініціатив. Вона пішла в рознос насамперед тому, що тут же з’явилася нова економіка, яка майже миттєво стала кримінальної і почала підривати всі діючі механізми, і пішло-поїхало. Тобто революционизация суспільства сталася практично одномоментно, усього за три роки, з 1986-го по 1989-й, наше суспільство подолало шлях, на який іншим суспільству знадобилося 50-60 років. Це призвело до колапсу.

У Радянському Союзі на протязі багатьох років відбувалося приховане випереджальний розвиток філософії, ідеології, психології, до пори до часу воно не знаходило виходу, тому що все було заморожено. Антарктичний ковпак, а під ним — розбурхане газова хмара: зростає температура, тиск. І тут приходить мужик з паяльником: хлопці, зараз я експериментально проделаю невелику лунку і дам вам свободу! Ну, і дотыкался, в результаті все рвонуло. Ось причина розпаду СРСР.

А економічний погіршення було тільки тригером, а не причиною. Але він, звичайно, теж необхідний, тому що сьогодні у розумних людей, яких в Росії насправді не менше, ніж раніше, мізки запливли нафтою. Коли, вибачте за фразеологію, «бабло пре з вух», ніяка філософія не проникне всередину. Начебто і хочеться бути гуманістом, але коли шлунок переповнений, більше хочеться спати. Це заважає розвиватися ліберальним процесів. Тому якесь відносне економічне напруження необхідно. Але воно не підніме маси, маси будуть терпіти до останнього, тому що, як не здасться дивним, ті, у кого майже немає нічого, терплять довше тих, у кого майже все є, тому що страшніше втратити останній шматок хліба, ніж п’ятнадцятий мерседес. Коли в руках одна-єдина кірка хліба, ціна питання піднімається неймовірно: можеш перемогти, але можеш і без хліба залишитися, так що краще до останнього сидіти на своїй скибці. Невелике економічне напруження спонукає думати лише невелику групу, ті самі 2-3%. Мозок включається — пробка з вух вилітає.

Якщо говорити про все суспільство, то ми не знаємо, яке воно насправді. І будь-які взаємовиключні його оцінки — «російське суспільство абсолютно консервативно і архаїчно» або «російське суспільство дозріло для ліберальних змін» — тільки гіпотези, які життя або підтвердить, або спростує. Тому в своїх особистих оцінках я обережний.

— Одні залишають нинішньому політичному режиму лічені роки, інші говорять про нього як про «вічному двигуні». Які ваші відчуття?

— Думаю, що для помітних змін потрібні значні терміни, як мінімум 1-2 поколенческих кроку. Тільки в казці все відбувається з сьогодні на завтра. В той же час це не нескінченні терміни. Умови життя в Росії стрімко змінюються, повзуча європеїзація відбувається гігантськими темпами і кроками. Вона йде через інтернет, речі, фінансові технології і так далі.

Але головне — завдяки приватній власності, яка революціонізувала суспільні відносини. Цей джин, якого випустили з пляшки Горбачовим і Єльциним, буде колобродити по країні і не заспокоїться, поки свого не доб’ється. Приватна ініціатива стала розкріпачуватися з середини 80-х років, і містичний Моїсеєв термін, 40 років, які треба ходити по пустелі, підходить до кінця. Між 20-ми і 30-ми роками, років через п’ять, почне керувати покоління 2000-го, покоління Єгора Жукова, яке повністю звільнився від радянських комплексів. І тоді цього режиму вже нічого не допоможе. Це покоління стане його могильником. І рулити воно буде не в бік дугинской архаїки, а в бік європейських ідеологем. Головна п’ята колона — це наші діти.

«Йде накопичення нових конституційних ідей, а потім — новий стрибок»

— Цього тижня країна непомітно відзначила День Конституції. У «Революції і конституції», розмірковуючи про конституційний рух як рух назустріч цінностям і принципам західної політичної культури, ви говорите про необхідному культурному перевороті, про перехід від традиційного патріархального суспільства до сучасного, цивільного, від імперії і самодержавства до національного конституційного державі, від станових «понять» — до торжества закону, обов’язкового для всіх, від унітаризму — до реального федералізму. Тобто про крок, який Європа зробила півтисячі років тому — з Середньовіччя в Новий час. Про те, що Росії пора, нарешті, вийти з свого Середньовіччя. Ми не звикли думати про себе — про країну, що входить в «велику двадцятку» найрозвиненіших економік світу. Поруч з якими «середньовічними» понині країнами можна для наочності помістити сьогоднішню Росію?

— Ми дійсно часто думаємо про себе, що ми передова країна, батьківщина всіх слонів. Є й інша точка зору, що ми сама що ні на є жахлива країна і батьківщина всіх тарганів. Відповідаючи на ваше запитання, приходиш до спростуванню обох цих тез: і слони не всі наші, але і таргани — теж не всі. Ми знаходимося в хвості лідируючої групи.

Європейська, а потім євроатлантична цивілізація вибилася в лідери з кінця XVIII-початку XIX століття. У людства було багато таких історичних відрізків, і на кожному був свій лідер. Був час, коли європейці ходили в шкурах, а араби винаходили вищу математику, а були часи, коли араби ходили в шкурах по пустелі, а китайці в цей час в буквальному сенсі слова винаходили велосипед. Але лідерство Європи виявилося найбільш важливим явищем. До цього лише деякі знали про лідерство інших культур і цивілізацій в попередні періоди, так як світ був роз’єднаний, ніхто не знав, що відбувається в сусідній цивілізаційної квартирі. Лідерство Європи виявилося глобальним, його відчули всі, Європа об’єднала весь світ і змусила його рухатися в зручному їй темпі. Європа виробила европоцентрический погляд на історію і культуру, стала стандартом їх вимірювання, вимірювання прогресу, всіх досягнень і невдач людства. При цьому реально в європейській парадигмі і в європейському темпі живе зовсім невелика частина країн, 30-35 з 200. Сотня азіатських і африканських країн живуть практично в досредневековом стані або в стані раннього Середньовіччя.

Росія не таке вже Середньовіччі. З часів Івана Грозного і Ордина-Нащокіна (глава Посольського наказу за царя Олексія Михайловича, прихильник зміцнення зв’язків з Європою, провісник перетворень Петра I — прим. авт.) ми вважаємо себе частиною Європи і міряємо себе Європою, маємо з нею чимало подібностей. Так, сьогоднішня влада, щоб знайти опору в маргінальних прошарках, штучно оживляє архаїчні міфологеми, як у свій час «чаклун» Юрій Лонго намагався оживити труп. Але це тимчасове явище. В принципі, ми досить розвинена країна, досить сучасне суспільство, що знаходиться десь між третім і четвертим десятками країн, там же, де знаходяться Індія, Китай, Бразилія, Аргентина. Я вважаю, що історично ми «міцний середнячок» і виглядаємо блідо, тільки коли порівнюємо себе з лідируючої групою: наше інституційний розвиток дійсно відстає від технічного.

«Ми завжди розглядаємо себе частиною лідируючої групи, навіть коли входимо туди по єдиному, військовому критерієм»White House / Flickr.com

Проблема в іншому, в тому, що наш внутрішній погляд на самих себе не відповідає нашому сьогоднішньому, до речі, цілком почесному, об’єктивному становищу. Ми завжди розглядаємо себе частиною лідируючої групи, навіть коли входимо туди по єдиному, військового критерію. Для якої-небудь Бразилії її місце у рейтингу країн цілком органічно, воно відповідає самовідчуттю бразильського народу, який не бачить себе месіанським і не ставить перед собою мету врятувати людство. Ми ж постійно претендуємо на духовне лідерство для всього людства, і для нас будь-яке місце нижче першого вважається принизливим.

— Конституційне будівництво в Росії піде краще, якщо Європа надасть нам діяльну підтримку. Але до нас їй тепер, коли вона сама переживає міграційний криза, деградація соціальної держави та середнього класу, піднесення націоналізму? Та й чи можна розраховувати на її симпатії і увагу після історії з Кримом і Донбасом?

— Я думаю, що конституційне розвиток Росії — це внутрішня справа самої Росії. Досить того, щоб Європа не шкодила, тому що втручання Європи в російські справи, як правило, призводить до результатів прямо протилежних очікуваним. Невдалу роль зіграли, наприклад, надмірні та неадекватні очікування Європи того, що Росія за помахом чарівної палички перетвориться з «імперії зла» в «велику Швейцарію». У 90-ті роки вони увійшли в резонанс з ілюзіями невеликий радикальної частини російської еліти, яка вважала, що достатньо сформулювати людям новий наратив і розповісти їм, як треба жити, і вони тут же почнуть жити в цьому наративі. Найцікавіше, що ті, хто формулював, як треба жити, завжди вважали, що вони в своєму повсякденному побутовому житті від необхідності жити у відповідності з декларованими ними принципами абсолютно звільнені. Лукавство нашої радикально-ліберальної еліти зіграло саму неприємну роль у дискредитації європейських цінностей.

Сьогодні Єкатеринбург став центром міфологізації 90-х і створення їх апологетичного образу. Ідеолог цього процесу — той самий Петро Авен — почав «хрестовий похід» за відбілювання 90-х книгою «Березовський», а потім він продовжився спонсорованими групою «Альфа» акціями та публікаціями. Але в моїх очах Авен не виглядає носієм західних ліберальних цінностей, про які він говорить. Слова цих людей і їх реальні справи, алгоритм їх економічної поведінки, часто суперечливого, зовсім не відповідає тому, що вони пропонували. І невипадково, тому що Європа робила ставку на таких людей і підтримувала їх, ігноруючи попередження тих, хто говорив про небезпеку ілюзій, про необхідність поетапного руху, обліку російського культурної спадщини, вельми «гальмівного». Це призвело до кризи. Благими європейськими намірами встелена дорога в російський пекло. Тому я великий скептик щодо необхідності та позитивності втручання Європи.

Валентин Юмашев, Петро Авен і Олексій Венедиктов в Єльцин ЦентреЯромир Романів / Znak.com

— Часто чуєш, що якби в 90-е Європа більш активно інтегрувала Росію в свої інститути, наприклад, в Північноатлантичний Альянс, Росія пішла б зовсім по іншому, ліберальному шляху.

— Я думаю, що це частина великого російського міфу, який корінням сягає в казку про Іванушке-дурника, возлежащем на печі. По-перше, ніхто не міг запросити Росію ні в якій альянс, і ніхто б туди не пішов, тому що цей крок вже на самих ранніх етапах викликав би колосальний внутрішній конфлікт в російському суспільстві. Це призвело б до антилиберальной розв’язки раніше, ніж вона відбулася.

Андрій Илларинов (хоча я не підтримую його у всьому, що стосується його антигайдаровской одержимості) опублікував один документ, який справив на мене сильне враження. Якщо не помиляюся, це було закрите лист, згідно з яким то в 1991-му, то в 1992-му, коли країна лежала в руїнах, Гайдар вважав за необхідне виділити 200 млн доларів на підтримку російської військової бази на Кубі. Якби у цієї когорти було в планах вступ до НАТО, в той момент, коли професора, робили ракети, продавали сигарети на Тверській, ці 200 млн витратили б на підтримку якого-небудь фізичного інституту, а не на військову базу на Кубі. Її, що цікаво, закрили з приходом до влади Путіна.

А якщо б Європа надала Росії масовану фінансову допомогу, могло б статися те ж саме, що з Україною, це призвело б до ще більш масштабної крадіжки. Справа не в тому, скільки ресурсів Європа повинна була в той момент дати Росії. Питання в тому, скільки російська організм в тодішньому його стан був здатний засвоїти. Лікарі стверджують, що той, хто п’є занадто багато вітамінів, виробляє найдорожчу в світі сечу, тому що організм засвоює рівно стільки, скільки здатний. Якби Європа подала в 90-ті Росії велику економічну допомогу, Росія була б країною з найдорожчою фінансової «сечею». Гроші, записані на допомогу Росії, виводилися б потоками назад в Європу.

Будучи цивілізаційно «двоюрідною сестрою» Європи, ми, природно, завжди дивимося на «материнську плату», значна частина наших гуманітарних, соціально-політичних рішень переглянута, ми розвиваємо свою цивілізацію вприглядку. Щоправда, спроби механічно перенести європейські рішення на свій грунт закінчуються для нас катастрофами. Але коли ми робимо це творчо, впроваджуючи європейські ідеї способами і темпами, адекватними нашій власній культурі, це дає позитивний результат. Тому я вважаю: краще, чим може допомогти нам Європа, це не блажить самої, розвивати свою гуманітарну думку, щоб нам було що у неї підглядати. Але сьогодні Європа, особливо її ліберальна ідеологія, сама заходить в досить глибокий глухий кут, і ми можемо опинитися в ситуації, коли підглядати буде нічого, це буде сумно.

— Ми самі зможемо пройти свій конституційний шлях, не покладаючись на європейський досвід і не звертаючись до нього?

— І останні можуть стати першими. Базові філософські принципи лібералізму закладені в Євангелії, кожен може інтерпретувати і розробляти їх для себе, обмежень немає. Теоретично така можливість є. Наскільки високою є її практична ймовірність? Напевно, не дуже велика. Чи буде Росія розвиватися конституційним чином, незрозуміло. Але ніякої прямої залежності конституційного розвитку Росії від Європи, її ставлення до нас і її допомоги я не бачу. Якщо у Росії не буде підтримки Європи, то нас спіткає фіаско — такого я б не сказав. Це питання зростання самосвідомості російської еліти, нарощування власного культурного шару і формування ліберальної конституційної ідеології. Все впирається в те, якою буде еліта і буде у неї свій пророк.

Так, побічно це залежить від того, що відбувається в Європі, але при нинішніх масштабах глобалізації — і від того, що відбувається у всьому світі. Розвиток здорової ліберальної думки в Європі, чи в Туреччині, чи в Японії буде сприяти розвитку аналогічної думки і в Росії.

— У «Революції і конституції», ви наголошуєте, що прогрес радянської влади порівняно з царизмом — у формальному визнанні конституціоналізму як ідеї, перехід до республіканської форми правління. Прогрес сьогоднішньої влади — в такому ж формальне визнання принципу поділу влади і у відмові від необмеженого, тотального державного терору: репресії путінського режиму мають точковий, виборчий характер. Чи означає це, що протягом століття в російському конституційному русі все-таки відбувається прогрес, що цінності західного лібералізму і конституціоналізму стають нам все ближче?

— Так, я вважаю, що, незважаючи на всі жахи та інституційну деградацію, якщо дивитися на ситуацію великими періодами історії, довгими дистанціями, спостерігається прогрес. Це щось подібне вкладення грошей в хороший банк: в цьому році — зростання прибутковості, у наступному — падіння, але ті, хто може дозволити собі довго жити і довго чекати, завжди у виграші. Так і з російським конституціоналізмом: якщо судити по окремим періодам, то здасться, що він тільки деградував, але якщо подивитися за 150 років, помічаєш, що ми пройшли шлях від повного, тотального заперечення конституційної ідеї до її затвердження. У Росії треба жити довго.

Сьогоднішній чітко антиліберальний і антиконституційний режим, який в душі своїй вважає демократію і вибори вреднейшим винаходом людства, ліберальну ідеологію — отрутою, знищує російське суспільство, тим не менш не сміє ризикнути формально скасувати вибори і демократію. Він може їх зіпсувати, але думка, що їх можна скасувати, вже не приходить в голову нікому, тому що ідея демократії та виборів стала частиною масової свідомості, з замахом на цю ідею суспільство вже не змириться. Порівняйте з часом декабристів, коли сама ідея, що когось можна вибирати, здавалася протиприродною.

Конституціоналізм — це не тільки текст Конституції, без нього можна й обійтися. Це не тільки власне Конституція плюс якусь кількість законів, які її оточують. Це навіть не тільки конституційна практика, яка здатна вбити будь-яку конституційну норму. Конституціоналізм — це насамперед конституційна ідеологія, філософія. У нас конституційна думка часто йде з сильним випередженням конституційної практики, норм. У певні періоди це випередження зашкалює, чекає свого часу, своїх можливостей. Розрив між конституційної думкою, яка втілюється в нехай навіть непрацюючих конституційних тезах і нормах, та конституційної практики поступово наростає, а потім те, що здається вічним і непорушним, валиться, як пісочний замок, за день, і починається будівництво нового. Навіс випереджальної конституційної думки вискакує вперед, і нове будується вже за іншими принципами.

Практичний конституціоналізм царизму (який міг дати фору не тільки радянської влади, але і нинішнього режиму — наприклад, в тому, як була влаштована Дума, як працювала адвокатура та суд) упирався в ідеологічний стелю. Тоді впроваджувалися в практику європейські, гуманістичні норми та інститути, але цей «басейн» був накритий кришкою російського самодержавства: далі самодержавства думати було не можна. За радянської влади все вийшло навпаки: більшовики формально визнали конституційну ідею, республіканську форму правління, суверенітет народу, зняли кришку самодержавства, але прив’язали до ніг гирі. Кришки немає, але спливти ніхто не може.

Однак при цьому з’явилася теоретична можливість вискочити з «басейну». Всі дисидентський рух 60-х формувалося навколо цієї теоретичної можливості. Їх саджають, оголошують божевільними, висилають з країни. Зрештою ніхто з них не став владикою світу. Але в результаті зросла філософія, яка, як я вже говорив, в кінцевому рахунку оволоділа мізками ЦКовской еліти, і там з’явилася плеяда прихованих лібералів Бовіна, Бурлацкого, Арбатова, Яковлєва, Черняєва та інших. Зрештою цією ідеологією виявився полонений генеральний секретар Горбачов. Точно так само колись первісне християнство опанувало римською аристократією, імператором Костянтином і його сім’єю і з ідеологією низів стало державною ідеологією Риму. Західна пропаганда, звичайно, вплинула на радянські політичні верхи, але не потрібно переоцінювати її вплив. Ніхто б не слухав «Голос Америки», якщо б не було внутрішньої інтенції думати в цьому напрямку.

У Росії хороше майже завжди приходило через чорний вхід, а не стучалось у парадні двері, як листоноша. Але прогрес був, він йшов з випереджаючим розвитком конституційної ідеї, хоча чисто зовні були тривалі періоди, коли не спостерігалося зовсім ніякого прогресу, а спостерігався регрес. Потім відбувався стрибок, ми відразу вискакували на 150 років, а потім виявлялося, що ці 150 років були забіганням наперед, і ми знову падали, але ніколи до колишнього рівня. Думаю, так буде і далі. Зараз йде накопичення нових конституційних ідей, поки що — у маргінальних гуртках «ранньохристиянських опозиціонерів». І до певного моменту ці ідеї будуть абсолютно марні. Але потім — новий конституційний стрибок.