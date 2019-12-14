Чому рік знову не вдався і кого покарають за те, що «все зіпсовано»

Від капітанів економіки вимагають дива. Звідси і метання в їх рядах.

Здавалося б, що нового? Так, 2019-й стане роком застою. Так адже вже одинадцятим за рахунком, давно можна було звикнути. І в застійних координатах — навіть не найгіршим.

Росстат тільки що доповів, що за січень—вересень зростання ВВП в річному обчисленні досяг 1,1%. Є й галузі, які особливо радують. Сировинний сектор виріс на 3,2%. Правда, інші складові частини ВВП, разом узяті, збільшилися лише на 0,8%. Але і це краще, ніж мінус.

Експерти кажуть, що держстатистика прикрашає? А як вони це доведуть? Не згодні — хай ідуть в суд.

Тим не менш нервозність начальників нашого фінансово-економічного блоку в ці дні просто б’є в очі.

Перший віце-прем’єр Антон Силуанов самокритично визнав, що недовиконання плану за бюджетними видатками за 11 місяців склало рекордний трильйон рублів. З-за чого профіцит, навіть і за планом величезний, досяг до початку грудня 3 трлн руб. (3,1% ВВП).

Головний капітан нашої економіки обіцяє виправитися, роздати в грудні відомствам і виконавцям нацпроектів 4 трлн руб. і тим самим зменшити профіцит до 1,8 трлн (1,7% ВВП). Навіщо було взагалі тягнути в казну такий надлишок коштів — підвищувати в цьому році ПДВ, економити на пенсіях — він, звичайно, не пояснює. Але від фірмового свого небажання роздавати гроші магнатам Силуанов відмовляється. Хоча і навряд чи з легким серцем.

А Банк Росії знизив ключову ставку — щоб для нацпроектного бізнесу стали дешевшими кредити. Небажання розгойдувати фінанси, про який стільки разів казала Ельвіра Набіулліна, буквально за пару днів змінилося готовністю їх струсити. Знову ж таки, на користь магнатів і афілійованих з ними чиновників.

Що ж сталося?

Схоже, пропалені технократи-важковаговики злякалися зухвалих слів молодого колеги — міністра економрозвитку Максима Орєшкіна: «Ми бачимо, що у нас ситуація слабкого споживчого попиту, слабкого сукупного попиту в економіці… На жаль, перше півріччя 2020 року ми вже втратили, слабкість споживчого попиту буде супроводжувати нас і на початку наступного року…»

Тобто Орєшкін урочисто попереджає всіх зацікавлених осіб і, в першу чергу, вождя, що не тільки в минулому, але і в наступному році надія на швидке зростання попиту тане на очах. І вказує на винуватців, з яких можна буде стягнути. Безпосередньо — на ЦП, з його дуже вдалою боротьбою з інфляцією, нібито заморозила господарського зростання. І побічно — на скупого Сілуанова, номінального свого патрона, якого ніяково було припирати до стінки.

Бачите, як ці двоє капітанів економіки відразу занервували, як квапливо почали повертати свої штурвали? Зрозуміли, наскільки сильний хід зробив молодший побратим-технократ. Першим здогадався проголосити, що 2020 рік «втрачений» для зростання бюрократичного і олігархічного попиту на державні і окологосударственные гроші, якою (попит) є головною надією ідеологів великої нацпроектного стрибка.

Пригадується історичний анекдот. Петро Великий, споруджуючи нову столицю, велів ніби рити канали замість вулиць, щоб було як у Венеції. Але відволікся на інші справи, а коли став обстежувати побудоване, переконався, що виконавці сплутовали — вузькі канали і крейда. «Все зіпсовано!» — нібито вигукнув реформатор і втратив інтерес до почину. Якби не ця накладка, петербуржці без турбот переміщалися б сьогодні по місту на гондолах.

Щоб не опинитися на місці тих давніх шахраїв-виконавців, приблизно отлупленных царською рукою, місію людини, який першим прокричав: «Все зіпсовано!», глава МЕР взяв на себе.

Але, може бути, недооцінив гнучкість старших колег. Рятуючи крісла, вони-таки починають робити те, чого не хотіли — пристосовувати економіку Росії до нацпроектів.

Чим це загрожує?

Тріумфальними рапортами про підйом народного господарства. Уявіть собі, скажімо, риття каналів, раз вже ми тут про них згадали. Звичайно, з поправкою на які виросли ресурси держави. Тобто не в одному місті, а через всю країну з півночі на південь і з заходу на схід.

Виконавці отримають гроші, знімуть навар, а на решту наймуть працівників, закуплять техніку та почнуть копати. Багато, довго і далеко. Суспільної користі від цього буде нуль, але додана вартість стане створюватися, і ВВП без усякого лукавства — рости. І збудеться те, про що марить начальство. Якщо й не «втрачене» 2020-й, то 2021-й стане роком звітно-статистичних перемог.

Возликуют громадяни з приводу відкрилася можливість проплисти з Москви до Чити на гондолі? Не факт. Адже їм доведеться платити інфляційний та інші податки за непотрібні для них суперобъекты.

Дещо навіть передбачувано. Ось свіжий «витратно-бюджетний» опитування фонду «Громадська думка». Багато респондентів (62% проти 13%) вважають, що бюджетні гроші витрачаються неправильно. Два роки тому пропорція була значно оптимістичніше — 47% до 20%.

У відповідь на прохання навести приклади неправильного витрачання найчастіше називають злодійство, допомогу іншим країнам, занадто великі витрати на чиновників і нераціональні витрати на дорожнє будівництво, спорудження мостів і тротуарів. А адже головна частина національних проектів як раз про це.

Відповідаючи на питання, куди потрібно направляти більше грошей, називають медицину, освіту та соціальні потреби. Так, є нацпроекти, які стосуються цих позицій. Але ніяк не найвитратніші.

Що ж до того, на чому зекономити, то, як легко здогадатися, найчастіше просять пустити під ніж «загальнодержавні видатки» (тобто ті ж нацпроекти) і трохи менш часто — урізати витрати на органи безпеки і оборони.

Може бути, правительствующие капітани-технократи і збережуть свої посади, повернувши корабель назустріч економічних авантюр. Але на цьому кораблі пливуть ще й пересічні громадяни, яких тягнуть туди, куди вони не хочуть. Що буде, коли ці люди теж скажуть: «Все зіпсовано»?