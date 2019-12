Селена Гомес зробила анонс нового альбому (відео)

Селена Гомес зробила анонс нового альбому і навіть записала відео.

Перший сингл з нового альбому Селени Гомес (Selena Gomez) під назвою «Lose You To Love Me» посів перше місце в чарті Billboard, що само по собі дивно, враховуючи те, як довго дівчина не випускала нову музику. За цей час на музичній арені з’явилася величезна кількість свіжих облич, проте Сіл продовжує завойовувати аудиторію своєю відкритістю і чуттєвістю.

Ще влітку у своєму інтерв’ю на шоу Джиммі Фэллона (Jimmy Fallon) Гомес заявила, що альбом буде дуже особистим.

«Мені потрібно доробити зовсім трохи, і я відпочину. Мені знадобилося 4 роки, щоб я взагалі знайшла сили написати альбом, тому що в моєму житті відбувалося стільки всього і я думала, як же про це розповісти».

Альбом під назвою «Rare» вже отримав свій власний трейлер, де Селена посміхається і здається дуже щасливою. Саме цього і чекали її прихильники!

«Rare» буде включати цілий 13 треків, так що вам точно вистачить надовго! Перелік синглів дивіться нижче:

‘Rare’

‘Dance Again’

‘Look At Her Now’

‘Lose You To Love Me’

‘Ring’

‘Vulnerable’

‘People You Know’

‘Let Me Get There’

‘Crowded Room’ (ft. 6lack)

‘Kinda Crazy’

‘Fun’

‘Cut You Off’

‘A Sweet Place’ (ft. Kid Cudi).