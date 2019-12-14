Шимпанзе допомогли зрозуміти, як люди навчилися танцювати

Багато видів тварин виконують інстинктивні або відбиті з дитинства форми танців, наприклад, при залицяннях за потенційним шлюбним партнером. Однак у приматів подібні інстинктивні танці відсутні, а у людини танець — завжди придбана активність, що вимагає відповідного соціального середовища. Вчених давно цікавить, як розвивалися протостадии танцю у стародавніх предків людини.

Шимпанзе, як відомо, одні з найближчих наших родичів. За рівнем свого інтелектуального розвитку доросле тварина в багатьох тестах близько до людських дітям-тоддлерам. Хоча вони лише наші многоюродные кузени, завдяки цьому віддаленої спорідненості вивчення їхніх звичок і поведінки багато чого може розповісти про те, як розвивалася культура наших далеких предків.

Спостереження за які живуть у зоопарку Сент-Луїса самками шимпанзе Холлі і Бахкахри показало, що вони навчилися синхронно рухатися, вловлюючи руху партнера. Аналіз показав, що це не наслідок підглядання за поведінкою персоналу і ніяк не пов’язане з уявленнями, які раніше проводили в зоопарку: пара мавп з’явилася там через 16 років після їх припинення.

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Форма правління – Президентська республіка

Територія – 9 519 431 км2 (4-я в світі)

Населення – 321,26 млн чол. (3-я в світі)

Офіційний мову – американську англійську

Релігія – протестантизм, католицизм

ІЛР – 0,915 (8-я в світі)

ВВП – $17,419 трлн (1-я в світі)

Валюта – долар США

Межують з Канадою, Мексикою

Дослідники вивчили 23 відео з танцями Холлі і Бахкахри, зафіксованими з 2011 року. За їх словами, це перший випадок фіксації такої поведінки, при якому можна бути впевненими в тому, що воно не скопійовано з зовнішніх джерел. Мавпи з’явилися в зоопарку в чотиримісячному віці і за ними спостерігали.

Шимпанзе синхронізують руху один з одним в «танці», що нагадує свого роду конгу. Дослідники відзначають, що, вивчивши відео, вони виявили: синхронізація між ними була невипадковою і передбачуваною. Руху шимпанзе підтримувалися з точністю до секунди і спільно регулювалися. Рівень координації рухів, синхронності та ритму відповідає рівню оркестрантів, виконуючих музичну п’єсу.

На думку авторів, танці цих приматів емпірично показують, що еволюційно танець у людини і її предків розвивався як один із механізмів соціальної згуртованості серед невеликих груп. Синхронні рухи допомагали відчути спільність і колективно знімати стрес.

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», найближчі родичі людини можуть мати различнеы таланти. Наприклад, у Лондоні виставляли роботи шимпанзе Конго.

За матеріалами Naked-science

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