У твідовому костюмі від Dolce & Gabbana: Іванка Трамп на виступі батька (фото)

Донька президента США знає, як мати строгий і водночас стильний вигляд.

Вчора у Білому домі відбувся саміт на підтримку питання оплати відпустки, яку беруть за сімейними обставинами, і реформи догляду за дітьми. На заході була присутня його донька і помічниця Іванка Трамп.

Іванка обрала для такого випадку строгий образ. На ній був сірий твідовий костюм з принтом “гусяча лапка” від Dolce & Gabbana, який складався з укороченого жакета з ґудзиками, прикрашеними кристалами, і широких штанів з високою талією. Вбрання, вартістю 4 тисячі доларів, вона поєднала з чорними туфлями.

Ідеально рівна зачіска і макіяж з акцентом на темній помаді завершили діловий аутфіт доньки президента.

: lemonade.style

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