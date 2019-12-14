Старушка пригласила стриптизера в дом престарелых

В Британии для старушки в дом престарелых пригласили стриптизера, пишет FaceNews.ua.

Одна из постоялиц дома престарелых в графстве Суффолк, призналась, что хотела бы увидеть танец стриптизера.

Об этом 89-летняя Джоан рассказала на так называемом “дереве желаний”. На нем постояльцы оставляют записки со своими заветными желаниями.

Женщина хотела, чтобы ее посетил стриптизер в костюме пожарного и станцевал. Сотрудники устроили для Джоан сюрприз, и исполнили ее мечту. Женщина осталась довольной и отметила, что выступление помогло ей снова почувствовать себя молодой.

: facenews.ua