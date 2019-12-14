Кристина Агилера показала фанатам бюст в апельсиновом платье с декольте

38-летняя Кристина Агилера опубликовала в Instagram новые аппетитные фото.

На двух снимках она предстает в апельсиновом платье с ультраглубоким декольте, открывающим вид на внушительный бюст звезды.

Откровенный разрез платья уравновешен пышными архитектурными рукавами. Образ Агилера дополнила выразительными стрелками и нюдовой помадой.

“Энергия Стрельца. Ловлю настроение большого дня рождения”, — подписала фото Агилера, которая 18 декабря 2019 года отметим 39-летие.

Поклонники немедленно поспешили убедить звезду, что выглядит она великолепно. «Просто бомба», «Как ты можешь быть настолько совершенной?», «Ты прекрасна», «Ты самая красивая женщина во Вселенной», «Как же тебе идет этот цвет», — пишут ей. А у тебя в гардеробе много оранжевых вещей?

: showdream.org