Не вірю: адвокат Маси Найєм пояснив, чому відмовився захищати підозрюваного у вбивстві Шеремета

Адвокат Маси Найєм, відмовився представляти інтереси затриманих у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета, пояснив, чому відмовляється брати участь у процесі. Це рішення адвокатської компанії викликав великий резонанс.

Все почалося з того, що в четвер пізно ввечері, 12 грудня, в компанії, засновником якої є Маси Найєм, заявили, що загиблий Шеремет був його хорошим товаришем, що робить неможливим захист інтересів когось із підозрюваних адвокатами об’єднання через правового і етичного конфлікту». Адвокати лише «забезпечили виконання закону під час проведення слідчих дій у Андрія Антоненко».

Під цим постом у соцмережах почалася бурхлива дискусія, багато хто з учасників якої критикували адвокатів. Пізніше сам Маси Наейм на своїй сторінці в Fqacebook детально представив свою позицію у цій справі, сакцентировав увагу на кількох спірних моментах

«Мені здається, що при наявності гарної доказової бази не стали б перші особи держави тиснути своїм авторитетом на думку суспільства. Вони б просто показали переконливі докази. Я не вірю в мотив. Більше дестабілізує суспільство ось такі витівки перших осіб держави. А потім… чому, не добившись дестабілізації, вони не пішли далі? Якщо б у слідства дійсно були докази, то вони б не просили мене і Андрія в годину ночі, щоб ми дали свою згоду пройти поліграф. Так це не працює», — пише адвокат.



