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«Видавці фантастичних романів», — фігурант «справи Шеремета» Антоненко про зібраної Нацполицией інформації про нього

14.12.2019

Так фігурант справи про вбивство Шеремета Антоненко назвав співробітників МВС , які опублікували про нього інформацію.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕМАЄ. із залу суду.

Антоненко зазначив: «Я вже сказав. Є купа фотографій, які за моєї зовнішності взагалі не збігаються з тією зовнішністю, яку нам пропонують наші видавці фантастичних романів».

Кажучи про інших фигуарнтах справи про вбивство Шеремета, Антоненко зазначив: «Пуму (Інну Грищенко, — Ред) знаю тільки по інтернету. Бачилися один раз у військовому госпіталі, коли я грав там концерт. Чоловіка її не знаю взагалі. Я знаю по інтернету, що йому пропонували взяти справу Шеремета».

Відео — Богачук Олег

Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетні подружжя-ветерани Владислав та Інна Грищенко.

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