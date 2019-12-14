Мінський мурал визнали найкращим у світі

Мінський мурал «Лічбавы світ» визнаний кращим у світі за версією Street Art Cities, міжнародної платформи стріт-арту.

Як пишуть самі організатори, перемога виявилася дещо несподіваною». Проти роботи білоруського графітіста MUTUS виставили мурали чилійця INTI, іспанки Lula Goce і українця Саші Корбана.

«Для нас це перший досвід запуску народного голосування за кращу роботу місяця. Замість того, щоб самостійно формувати добірку, як це роблять багато блоги про вуличне мистецтво, ми дозволили вибирати свої улюблені розпису нашої спільноти. Понад 1 000 людей взяли участь у чотирьох відбіркових турах і фіналі. MUTUS переміг з приголомшливим результатом у 53 % голосів», — розповів менеджер зі зв’язків з громадськістю Street Art Cities Тім.

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Білорусь – держава в Східній Європі.

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Столиця – Мінськ

Найбільші міста: Мінськ, Гомель, Могильов, Вітебськ, Гродно, Брест

Форма правління – Президентська республіка

Територія – 207 600 км2 (84-я в світі)

Населення – 9,5 млн чол. (93-я в світі)

Офіційні мови: білоруська, російська

Релігія – православ’я

ІЛР – 0,798 (50-я в світі)

ВВП – $76,1 млрд (67-я в світі)

Валюта – білоруський рубль

Межує з Литвою, Латвією, Україною, Польщею, Росією

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Публікація від Євген MUTUS Сосюра (@mutus_evgeny) 28 Жов 2019 о 7:11 PDT

Мурал «Лічбавы світ» показує зв’язок світу глобальних комунікацій, природи і життя людини. Картина стала частиною триптиха «Будучыня» на вул. Притыцкого. Ініціаторами проекту виступають адміністрація Фрунзенського району Мінська і стріт-арт-активісти Urban Myths.

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», у Запоріжжі створили найбільший мурал України. Робота з’явилася на території мокрянського гранітного кам’яного кар’єру № 3.

За матеріалами 34travel.me

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