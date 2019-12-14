Google запустив усний перекладач для 44 мов

Компанія Google додала в сервіс Google Assistant функцію усного перекладу. Зараз вона працює для 44 мов. Функція доступна як на Android, так і на iOS. Для того, щоб додати або змінити мову, необхідно вибрати пристрій, на якому використовується Google Assistant, пише The Next Web.

В телефони Google Android Assistant вбудований і не вимагає окремого додатка. Для iOS цей додаток необхідно завантажити.

Щоб запустити режим усного перекладу, досить сказати «Окей, Google». Далі вимовити команду, наприклад: «Мені потрібен усний перекладач італійської», «Допоможи мені говорити іспанською», «Виконай усний переклад з польської на голландський», «Усний перекладач китайської», «Включи режим усного перекладу».

У будь-якому випадку слід назвати потрібну пару мов — і після сигналу почати говорити на одному з них. При цьому мова визначається автоматично, спеціально перемикати режим не потрібно. Переклад усної мови можна буде не тільки почути, але й побачити на «розумному дисплеї».

Для виходу з режиму усного перекладу, необхідно дати смартфону команду, наприклад: «Стоп», «Вийти», «Досить» — при цьому на «розумному дисплеї» треба провести по екрану зліва направо.