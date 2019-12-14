Гай: Савченко, спіймана з купою зброї, тепер відома телеведуча, а волонтери та ветерани АТО – тепер вбивці

Відомий блогер, волонтер, ветеран АТО Мирослав Гай у своєму блозі пише про те, що всю країну сколихнула інформація про те, що Надія Савченко разом з Володимиром Рубаном готують масове вбивство разом з російськими спецслужбами.

Мирослав Гай зазначає, тоді спецслужби надали повне і чітке відео підготовки злочину, продемонстрували матеріальні докази у вигляді зброї, міномети, міни, гвинтівки, є свідки, є задокументовані всіма способами поїздки на окуповані території для отримання зброї, є задокументована спроба вербування для вчинення злочину офіцерів спецназу прямо в частині, коли Савченко сама заявила про наявність терористичних груп у різних містах України, які чекають свого часу. Результат всього цього діла всім добре відомий. Савченко – тепер відома телеведуча, а Рубан втік у Росію.

За словами волонтера, є у нас ще один випадок. Два каламутних фото, якісь розмови, характер емоцій яких пояснює слідчий, обшуки, куди не допускаються журналісти і сам підсудний, відсутність рішення суду, а для деяких навіть підозри. Результат діаметрально протилежний: президент, ще до суду називає всіх вбивцями. Вердикт: в країні, де така правоохоронна система – кінець.