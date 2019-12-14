Суддя, який п’є яним тікав від поліції, має мільйонні — у доларах — статки, апиховував власність і бізнес в Криму

Патрульні поліцейські спіймали суддю Київського апеляційного адміністративного суду Костянтина Молодичка (НА ФОТО), який керував авто в нетверезому стані. З’єднання ясувалось, що в окупованому Криму на його дружину оформлень бізнес.

Про це повідомляє Слідство.Інфо.

Подія трапилася увечері 7-го грудня. Цю інформацію журналістам офіційно підтвердили в поліції.

Патрульні помітили Молодичка близько дев’ятої вечора у центрі Києва, коли тій не увімкнув покажчик повороту. На прохання поліції зупинитися суддя не відреагував, тож правоохоронці почали його переслідувати. Затримати його вдалося лише у підземному паркінгу елітного будинку на Печерську.

На суддю склали адміністративний протокол за декількома статтями. Серед них і керування автомобілем у нетверезому стані. Однак перевірити рівень алкоголю в крові Бабенко відмовився. Журналісти зв’язку язалися із суддею, однак тієї відмовився спілкуватися.

У будинку, де врешті зупинили Молодичка, має квартиру його старша донька. Площа житла — понад 200 квадратних метрів, схожі квартири зараз продають за майже 900 тисяч доларів.

Нерухомість придбали у 2012-му році, коли його дочці було лише 16 років. У своїй останній декларації суддя вказав, що користується цим майном.

Загалом у декларації Молодичка зазначено три квартири. Окрім нерухомості доньки у центрі Києва, дружині Молодичка Наталії належать квартири у Кривому Розі та в Росії. У власності сім’ї також три будинки. Два з них розташовані на Житомирщині і записані на його дружину. Ще один дім на Львівщині належить самому судді.

Окрім цього, сім’я судді володіє 17 земельними ділянками. Частина з них розташована у передмісті столиці. Бабенку також належить гектар землі у селі в Криму, неподалік від морського узбережжя. Ділянку суддя придбав у 2007 році.

У Криму на родичів Молодичка оформлень також і бізнес. Його дружина є співвласницею компанії «Аміда-Крим», зареєстрованої в Алушті ще у 2006 році. Як з’єднання ясували PROSUD, у 2014-му році, вже після анексії Криму, компанію перереєстрували відповідно до окупаційного російського законодавства.

Окрім цього, Наталія Бабенко володіє двома елітними автівками Mercedes-Benz GL 320 CDI та Lexus RX 400h. Їхня загальна вартість становить майже мільйон гривень. Також сам Бабенко задекларував три коштовні годинники.

Більш скромними, ніж майно родини Молодичка, є заробітки судді. За минулий рік він отримав трохи менше 400 тисяч зарплати, також Бабенко взявши позику на чверть мільйона. Його дружина не вказала жодного прибутку. Готівкою сім’я зберігає 5 тисяч доларів та більше 10 тисяч гривень на банківських рахунках.