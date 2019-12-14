Sony показала первую игру для PlayStation 5 (видео)

Игра Godfall выйдет как для PlayStation 5, так и для компьютеров

На ежегодном мероприятии The Game Awards 2019 студии Gearbox и Counterplay Games анонсировали первую игру из стартовой линейки для игровой приставки PlayStation 5 – Godfall. Игра представляет собой “фэнтезийный слэшер от третьего лица, сфокусированный на рукопашном бою”.

Godfall делается в совершенно новой игровой вселенной и будет поддерживать одиночную или совместную игру с тремя игроками. Увы, геймплей игры показан не был, лишь красивый трейлер с великолепным визуалом со множеством деталей. Gearbox перенесет в Godfall идею Borderlands – сборе постоянно увеличивающихся наборов добычи (лута) и оружия в течение игры.

Помимо PlayStation 5, Godfall выйдет и на компьютерах эксклюзивно для цифрового магазина Epic Games Store. Точная дата релиза не озвучена, но предположительно игра выйдет в конце 2020 года, вместе с поступлением в продажу свежей консоли от Sony.

: segodnya.ua