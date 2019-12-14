Надя Дорофєєва похвалилася ідеальними ніжками у новорічному вбранні

Популярна українська співачка, учасниця групи “Время и Стекло” Надя Дорофєєва часто радує шанувальників яскравими фото і відео з особистого і творчого життя. Так, в цей раз красуня показала яскравий кадр з новорічної фотосесії, на якому позує в цікавому образі.

Як видно, Надя з’явилася перед камерою в коротенькому червоному платті з величезним бантом на спині. Цей наряд підкреслив її ідеальну фігурку і оголив довгі стрункі ніжки, на яких видно акуратні сріблясті босоніжки. Волосся Наді красиво укладене, а на її обличчі яскравий макіяж, вона стоїть в цікавій позі і не дивиться в камеру.

У підписі до фото Дорофєєва написала: “Отримувати подарунок або дарувати? Я однозначно”. Шанувальники не пройшли повз і почали активно обговорювати нову публікацію зірки, красуню завалюють компліментами, а також відповідають на її питання.

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Публикация от nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva) 13 Дек 2019 в 6:41 PST

: voiceshowbiz.com

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