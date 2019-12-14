На Львівщині затримано іноземці, похищавшие банківські термінали

У Львівській області 13 грудня в одному з сіл Дрогобицького району невідомі, пошкодивши вхідні двері, проникли у приміщення відділення банку, звідки викрали термінал самообслуговування. Співробітники карного розшуку встановили особи викрадачів і спільно з бійцями спецпідрозділу КОРД затримали їх.

Ними виявилися п’ятеро іноземців у віці 26 — 42 років та 40-річний громадянин України. Викрадений банківський термінал і речові докази у них вилучено. Також встановлено, що затримані причетні принаймні ще до трьох аналогічних злочинів, вчинених на територіях Львівської та Івано-Франківської областей», — повідомив заступник начальника ГУ Національної поліції у Львівській області Тарас Сабанюк.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за статтею «Крадіжка», яка передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін до шести років. Ведеться розслідування.