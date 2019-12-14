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Парень случайно узнал, что его девушка порноактриса

14.12.2019

Мужчина считал свои отношения идеальными, пока к нему в гости не приехал брат и не раскрыл правду о его возлюбленной.

Китаец случайно узнал, что в то время, когда его девушка якобы ходила в библиотеку, она на самом деле снималась в порно. Об этом сообщает издание World of Buzz.

Житель китайского Синая по имени Сяо приехал на учебу в австралийский Перт. Там он познакомился с девушкой, с которой начал встречаться. Их отношения казались Сео идеальными, пока к нему в гости не приехал брат.

Молодой человек погостил у пары, и улетев домой, прислал Сяо ссылку на порнографический видеоролик. Оказалось, что в нем снималась девушка китайца. Он написал возлюбленной, и та даже не стала отрицать, что снимается в порно и работает в эскорт службе.

Девушка отметила, что она занимается этим ради денег, а затем удалила свои данные с сайтов эскорта и выходила на связь с бывшим.

: gazetavv.com

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