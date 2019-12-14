Грузчиком сможет быть каждый: создан экзоскелет, который станет «будущим в сфере работы с грузами» (видео)

Sarcos Robotics представила экзоскелет для переноса тяжелых грузов.

Год назад компания Sarcos Robotics пообещала, что к концу 2019 они будут готовы выпустить мощный экзоскелет, который станет «будущим в сфере работы с грузами». В наше время подобные заявления даже от крупных компаний стоит воспринимать с изрядной долей скепсиса. Что уж говорить о мало кому известной фирме. Тем не менее, Sarcos Robotics не просто сдержала свое слово, но и продемонстрировала новое творение широкой публике. Экзоскелет получил название Sarcos Guardian XO и, признаться честно, своими характеристиками он впечатляет.

Sarcos Guardian XO — это роботизированный экзоскелет с полным корпусом (то есть он полноценно усиливает все тело, а не отдельные его части). В то время, как надевший его человек может поднять 90 килограммов, он при этом будет чувствовать, что поднял всего 4,5 килограмма.

«Если вы спросите меня, как выглядит много лет работы и 300 миллионов долларов, то я просто покажу вам Sarcos Guardian XO», — говорит генеральный директор Sarcos Robotics Бен Вольф.

Причем, что самое важное, для того, чтобы надеть или снять экзоскелет не потребуется много времени. Представители Sarcos Robotics говорят, что новые пользователи после курса обучения смогут надевать систему в течение нескольких минут. Аренда Guardian XO стоит 100000 США в год, а вот вариантов купить его пока не предусмотрено.

Поскольку все крупные компании стремятся к повышению эффективности за счет автоматизации, в Sarcos считают, что наиболее эффективным решением является прямое сочетание людей и машин, объединение интеллекта и суждений людей с силой и выносливостью роботов. Вес этого костюма составляет чуть больше 68 килограммов. Но человеку не нужно носить этот «груз» на себе. Оператор как-бы дополняет робота. Поэтому, хотя он выглядит тяжелым и громоздким, управлять им довольно легко.

Устройство для усиления человеческих возможностей состоит из множества автономных секций, которые приводятся в движение электромоторами. С помощью Sarcos Guardian XO рабочие смогут переносить грузы, практически не тратя на это силы. При этом значительное внимание уделено безопасности. Например, поднятие грузов осуществляется специальными джойстиками, которыми манипулирует оператор. Если он потеряет контроль над джойстиками, то груз просто останется в зафиксированном положении.

Время работы устройства составляет до двух часов без подзарядки, а система «горячей» замены аккумуляторов прямо на ходу позволяет пользоваться экзоскелетом практически бесконечно. Как минимум, полную рабочую смену Sarcos Guardian XO точно выстоит. При переноске максимально возможного веса, Guardian XO потребляет около 500 ватт энергии. А «разогнаться» он с таким грузом может до 4,5 километров в час.

Правда, есть у экзоскелета и недостатки. Например, его не желательно использовать за пределами складских помещений, так как защиты от грязи и проливного дождя нет. Хотя от капельки воды его, конечно, не замкнет, полноценную поддержку работы в самых разных условиях, от солнечного города до пересеченной местности, заваленной снегом, разработчики обещают добавить в следующей модели экзоскелета Guardian XO.

: Новости Ю