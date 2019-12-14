Злата Огневич растрогала поклонников снимком с малышом на руках

Злата Огневич заинтриговала фанатов новым фото. В кадре исполнительница запечатлена с малышом на руках.

В микроблоге популярной украинской певицы Златы Огневич появилось новое фото, которое вызвало бурный отклик у подписчиков. В кадре артистка, которая пока не успела создать свою семью, запечатлена с малышом на руках. Неужели звезда тайно стала мамой?

Как оказалось, малыш участвовал в создании проекта «Сила Поколений».

«Наш рождественский проект #СилаПоколінь. Пожалуйста, качайте, слушайте и поддерживайте, уже на Apple Music. Кстати, сегодня День рождения прекрасного украинского композитора Леонтовича, его «Щедрик» знает весь мир. Когда мы готовили этот альбом и я увидела партитуру Щедрика, я обрадовалась невероятно, потому что это была моя детская мечта – спеть ее. Спасибо талантливому Саундпродюсеру релиза Михаилу Некрасову за КАЖДЫЙ особый трек! @ihorzavada ты чувствуешь каждую ноту, спасибо тебе!» – подписала фото Злата.

Певица уточнила, что малыш не ее, а Оксаны Ленской. «P.S. @oksana_lenska твой малыш невероятный …».

Фолловеры Огневич отметили, что материнство ей к лицу. Фанаты просят артистку не затягивать со свадьбой и рождением детей.

Автором трогательного снимка стала Кристина Маслова, которая уже не раз работала со Златой, а также с другими украинскими звездами, например, с Владом Ямой и его женой Лилианой.

На фото Злата запечатлена в белом платье, а ее голову венчает оригинальное украшение.

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Публикация от ZLATA OGNEVICH (@zlata.ognevich) 12 Дек 2019 в 11:28 PST

: hyser.com.ua