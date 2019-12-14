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Кремль звинуватили у створенні «мегагосударства»: які українські території під загрозою

14.12.2019

Президент Росії Володимир Путін може створити нову державу

Як передає Politeka.net, таку заяву зробив український журналіст Роман Цимбалюк у своєму відеоблозі.

За його словами, причиною такого рішення господаря Кремля стало бажання залишитися при владі і після 2024 року.

«Всі чули версію про нібито бажання Путіна створити якийсь мегадержава з республікою Білорусь і стати його головою, що дозволить йому вирішити проблему 2024 року. Справа в тому, що навіть за російською конституцією він позбавлений права далі обиратися», — вважає журналалист.

За його словами, таке бажання у нього з’явилася після опору з боку президента Білорусі Олександра Лукашенка.

«Проте Лукашенко чинить опір. Тому, коли я слухав Путіна в Парижі, у мене з’явилася думка: він випадково не збирається створити якесь нове держава Росії та окупованих частин Донбасу? Це буде нова державна структура», – уклав він.

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