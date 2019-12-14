Володимир Євдокімов обернувши євродирективу на можливість власного збагачення

З метою виконання взятих на себе міжнародних зобов’язань щодо реформування Україною енергетичного сектору, відповідно до вимог Третього енергетичного пакета, крім іншого, Кабінетом Міністрів України Постановою від 9 серпня 2017 р. № 559 «Про утворення Координаційного центру із забезпечення запровадження нового ринку електричної енергії» утворено Координаційний центр з впровадження реформування ринку електроенергії (далі — Координаційний центр) та затверджено Положення про такий Координаційний центр.

Пізніше, 13 грудня 2017 року, в Положення Кабінету Міністрів України було внесено зміни згідно з якими фінансування діяльності Координаційного центру, а також постійно діючої робочої групи Координаційного центру (Проектного офісу) здійснює підприємство, що забезпечує оптове постачання електричної енергії в межах витрат, передбачених його кошторисом, а також за рахунок інших надходжень коштів (3% річних, інфляційних нарахувань та штрафних санкцій) та/або коштів, що використовуються відповідно до Порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1064 “Питання виконання Угоди про фінансування програми “Продовження підтримки реалізації Енергетичної стратегії України”.

Даною зміною фактично та юридично було закріплено можливість створення Проектного офісу на базі Координаційного центру, який в подальшому очолив Євдокімов Володимир Анатолійович – нині керівник ДП «Оператор ринку» (колишній член НКРЕКП за головування Д. Вовка, після роботи в Координаційному центрі Ст. Євдокімов працював радником віце-прем’єр-міністра Володимира Кістіона. 9-го серпня був заарештований у справі про Роттердам+ та вийшов під заставу). В цей же період, ДП «Енергоринок» було оприлюднено у системі «Прозорро», а в подальшому за результатами тендерів укладено чотири угоди про надання консультаційних послуг у 2018 році на загальну суму 10,39 млн грн. Виконавці таких послуг увійшли до складу постійної робочої групи (Проектного офісу), як консультанти:

— з питань Фінансів (тендер на суму 1,98 млн. грн. щодо надання даних послуг виграла чеська компанія «ЮНІКОРН СІСТЕМС». Представниками виконавця робіт є Мартін Апко та Павло Когут);

— з питань роботи Оптового ринку (тендер на суму 3,45 млн. грн. щодо надання даних послуг теж виграла компанія «ЮНІКОРН СІСТЕМС». Виконавцем призначень Гануш Беран);

— з питань впровадження Роздрібного ринку (тендер на суму 3,48 млн грн. щодо надання даних послуг виграла фізична особа-підприємець, громадянин Словацької Республіки Крістіан Такач (1975 р. н., проживає у м. Братислава),

— з питань Технічно-програмного забезпечення З та ОР (тендер на суму 1,98 млн грн. щодо надання даних послуг виграла фізична особа-підприємець, громадянин Словацької Республіки Міхаїл Кабала (1975 р. н., проживає у м. Мілославов, Словаччина).

*інформацію взято з презентації: https://www.ntseu.net.ua/docs/Vladimir_Evdokimov_Adam_Smith.pdf

Нагадаємо, що закупівля консультаційних послуг є однією з найпоширеніших схем відмивання грошей та ухилення від сплати податків в Україні.

Окремо, слід зауважити, що згаданий вище пункт 14 Положення про Координаційний центр, містить вичерпний перелік джерел фінансування, а саме: «в межах витрат, передбачених його кошторисом, а також за рахунок інших надходжень коштів (3 відсотків річних, інфляційних нарахувань та штрафних санкцій) та/або коштів, що використовуються відповідно до Порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1064». У зв’язку з чим, виникають доцільні питання, яким саме з джерел фінансування передбачено витрачення 10,39 млн. грн. на консультаційні послуги, надання яких здійснюють нерезиденти та чи здійснювалась антикорупційна експертиза, оскільки здійснено освоєння коштів, що знаходились на балансі саме державного підприємства. Також є питання щодо відповідності суми сплачених коштів загальним обсягам та рівню наданих послуг, у зв’язку з чим, в цій частині, також вбачається необхідним проведення незалежного аудиту.

Експерти енергетичного ринку не уявляють собі які консультації можна надати на таку шалену суму коштів та що винайшли «експерти» зі Східної Європи. Цікавим фактом, що має зацікавити суспільство та контролюючі органи є ті, що з моменту визначення переможця до укладення акту виконаних робіт проходило не більше 20 днів.

З огляду на склад членів постійної робочої групи (Проектний офіс) та вартість «отриманих від них» послуг, доречно було б очікувати впровадження нового ринку електроенергії з урахуванням найкращого європейського досвіду та без будь-яких підстав для гальмування запуску такого ринку. У свою чергу, 2018 рік та початок 2019 року бачилися досить нервозними, в тому числі щодо гармонізації нормативно-правових актів, та, як наслідок, сукупні фактори (об єктивні та суб’єкта єктивні) змусили Міжнародне співтовариство висловити власне занепокоєння.

Це не єдині закупівлі пов’язані з Проектним офісом Євдокімова. Так у вересні 2018 року ДП “Енергоринок” було закуплено послуги, пов’язані з програмним забезпеченням (Послуги з впровадження, підтримки (обслуговування) та надання права на користування програмним забезпеченням для функціонування ринку “на добу наперед” та внутрішньодобового ринку) у словацької компанії “Sfera A. S.” на суму 1,97 млн. грн. Sfera S. A. є засновником ТОВ «Центр з технічного обслуговування енергетичних підприємств», що опосередковано належить колишньому заступнику голови Проектного офісу Станіславу Масивичу. Sfera A. S. за час його перебування на посаді вигравала чимало тендерів на постачання програмного забезпечення для реформованого ринку.

Таким чином, можна дійти однозначного висновку, що, окрім пана Євдокімова, на ринку праці є і інші «достойні» спеціалісти (наприклад з ДП «Енергоринок») у сфері електроенергетики, які здатні вміло оперувати держаними коштами та на повну використовувати займані посади.