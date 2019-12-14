Дівчинка замкнула злодія в квартирі і пішла в школу

У Росії в місті Воркута поліцейські на місці злочину затримали підозрюваного в спробі квартирної крадіжки, якого додому впустила восьмирічна школярка, пише FaceNews.ua.

Відзначається, що мешканка Воркути звернулася в поліцію із-за того, що у неї в квартирі знаходився незнайомий чоловік. Приїхавши на місце, поліцейські з’ясували, що цей чоловік на вулиці підійшов до восьмирічної доньки заявниці, яка прямувала в музичну школу, і представився другом її матері. Він заявив, що хоче зробити дружині сюрприз і дочекатися її будинку. Незнайомець попросив дитини повернутися додому і пустити його в квартиру.

Школярка виконала його прохання і пішла на заняття, закривши чоловіка в квартирі. Після цього вона зателефонувала матері і розповіла про «сюрприз». Жінка разом з колегами поспішила додому, повідомляє прес-служба.

«Гостя» затримали, коли він складав техніку в пакет. Чоловік мав намір винести з квартири ноутбуки, планшет, фотоапарат, золоті вироби, колекцію ювілейних монет, продукти, а можлива сума збитку склала б понад 37 тис. рублів.

Викрадачем виявився 26-річний воркутинец, вже неодноразово залучався до кримінальної відповідальності. Проти нього порушили справу про спробу крадіжки.