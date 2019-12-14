У Львові чадним газом отруївся чотирирічна дитина

У Львові двоє людей отруїлися чадним газом, серед них чотирирічна дитина.

“Близько 21:50 годин, у Львові, в квартирі будинку по вулиці Почаївської, 13 отруїлися, ймовірно, чадним газом 2 особи — мешканка квартири, з них одна дитина 2015 народження. Постраждалих у стані середнього ступеня тяжкості (у дитини — 10% карбоксигемоглобіну) госпіталізовано у медичні заклади міста Львова”, — повідомили в департаменті.

На час перевірки аварійною службою “Львівгаз” тяга в димоході була в наявності. До з’ясування причини події квартира тимчасово відключена від газопостачання.

Обставини події встановлюються.