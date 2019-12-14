Бразилец переоделся в свою мать, чтобы сдать вместо нее урок вождения

Мужчина заявил, что мать ничего не знала о его плане

Бразилец решил помочь своей матери сдать урок вождения. Как передает американская вещательная служба ВВС, 43-летний мужчина пришел в автошколу в юбке и блузке, надел парик, сделал макияж и накрасил ногти, а членам комиссии представился именем своей 60-летней матери.

Таким образом, уроженец Бразилии хотел помочь женщине, так как она трижды провалила экзамен. Однако план провалился, инспектор увидела несоответствие между фотографией в документах и человеком, который сдавал экзамен.

Представители автошколы сразу же вызвали полицию. Мужчину арестовали за мошенничество и использование чужой личности. Кроме того, мужчина сказал правоохранителям, что мать ничего не знала о его плане.

: comments.ua