Жена Монатика похвасталась красивой фигурой в черном наряде

Супруга певца очаровала своей внешностью

Жена украинского певца Димы Монатика, Ирина, поделилась новым фото, в котором похвасталась своим интересным нарядом

Рыжая красотка предстала в ультра черном образе, пишет Рoliteka.net. Ирина позировала в гольфе, кожаной мини-юбке и кроссовках. Дополняют стильный наряд колготки, которые идеально подчеркнули ножки супруги артиста.

Пышная прическа и сережки-кольца завершили образ Ирины.

“В ночь с четверга на пятницу -все сбывается 🌟♥️🌝”, – написала девушка.

Примечательно, что фото было сделано в павильоне ВДНХ в интересной серебристой локации.

За несколько часов пост красотки собрал более 3000 лайков и много комментариев.

“Какая красивая!😍😍😍”, “Просто класс ⭐️⭐️”, “Ваще🔥🔥”, “Ой хорошее фото 🔥❤”, “Иришаааа”, “Дай Бог всем мудрости и счастья ✨✨”, “🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰самая милая красивая”, “Ируся, какая ты!😻”, “Классная 🙌”, “100%😉”, “Я тоже хочу такие волосы 🙈”, “Ваууу Ирииииииша😍”, “Ах ты ⭐️”, “очень красивая ❤️❤️❤️❤️❤️”, “Ира ты шикарна 😍😍😍”, ” Какая же вы @irinamonatik красивая😍😍😍 взгляд не оторвать 🔥🔥, @irinamonatik вы богиня🔥🔥”, “@irinamonatik на @jlo в таком образе Оч похожи🔥”, – написали пользователи сети.

: politeka.net