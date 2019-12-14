Курс наближається до 23 грн/$. Допомогли Зеленський, ОВДП та аграрії

На валютному ринку нова красива цифра: долар вже можна купити по 23,5 грн. Це мінімум з березня 2015 року. На горизонті – новий рубіж у 23 грн/$ і нижче.

Про це йдеться в сьогоднішній публікації LIGA.net.

Почім продають долар

Результат тижня для гривні – зміцнення на 22 копійки: в п’ятницю, 13 грудня, торги на міжбанку завершилися з курсами 23,49/23,5 грн/$. Тиждень тому було 23,7/23,72 грн/$. З початку осені долар подешевшав на 1,8 гривень.

На готівковому ринку гривня дорожчала навіть швидше, ніж на міжбанку, розповідають співрозмовники видання на банківському ринку: у п’ятницю ввечері в касах банків можна було знайти долари навіть по 23,46 грн. Більшість обмінників працювало в діапазоні 23,5 – 23,7 грн/$. Здати американську валюту можна не дорожче 23,38 грн, але такі цифпы потрібно ще пошукати: більшість великих банків приймають долари за 23,3 грн і нижче.

Євро зараз можна купити за 26,1 – 26,45 грн/ євро, британський фунт стерлінгів – по 31,5 – 33 грн/£.

Держборг, аграрії, Париж: що зміцнює гривню

Тиждень, що минає, була майже ідеальною для гривні. Все почалося з хороших новин з Вашингтона (МВФ погодив трирічну програму фінансування України на $5,5 млрд, гроші будуть в наступному році) і непоганих — з Парижа (фінансисти позитивно трактують результати «нормандської» зустрічі лідерів України, Франції, Німеччини і Росії).

Крім цього на руку українській валюті зіграли ще три фактори.

Держборг знову розкуповують іноземці. Тиждень тому Мінфін несподівано оголосив, що у вівторок планується безлімітна продаж 4-річних облігацій внутрішньої держпозики (чому це приваблює іноземних інвесторів, хто це такі і як вони раз за разом обвалюють долар, читайте тут). Пізніше аукціон все ж обмежили 3 млрд грн, а попит іноземних покупців у чотири рази перевищував цю планку (а це $480 млн додаткової пропозиції валюти), що дозволило Мінфіну знизити вартість запозичень до 11,7% річних.

Опитані виданням банкіри відзначають, що велика частина цих коштів залишається у гривні до наступного аукціону (Мінфін продає держборг кожен вівторок): 17 грудня планується розміщення трирічних ОВДП.

З одного боку це ознака того, що високий попит на борги уряду серед іноземних інвесторів зберігається немотря на зниження ставок. З іншого – великих продажу додаткової валюти, здатних сильно обвалити долар, не буде.

Загальний прогноз фінансистів: «ОВДП-лихоманка», а значить і зміцнення гривні, триватиме, як мінімум, до кінця першого кварталу 2020 року. Портфель держоблігацій у власності нерезидентів потенційно зросте з поточних 110 до 160 млрд грн, після чого ажіотаж піде на спад, очікують аналітики компанії ICU.

Експортери б’ють рекорди, Нафтогаз міняє долари. У листопаді 70% пропозиції валюти на українському ринку згенерували експортери, тобто інвестиції нерезидентів в ОВДП були важливим, але не основним чинником зміцнення гривні, заявив в четвер глава НБУ Яків Смолій.

Опитані виданням банкіри підтверджують це спостереження: агрохолдинги майже закінчили продавати врожай зернових, який в цьому році зібрали з новим рекордом (75 млн т). Світові ціни на пшеницю при цьому залишилися на рівні минулого року.

Інша ситуація у металургів: сталь подешевшала за рік на 17%, невдоволення металлоэкспортеров зміцненням гривні зрозуміло.

Ще один локальний фактор підтримки гривні, як і минулого тижня, – продажу валюти НАК “Нафтогаз України” (у листопаді компанія розмістила єврооблігації на $500 млн, а тепер продає долари).

Причина активності НАК, який залишається однією з найбільших компаній країни, банальна – монополісту потрібна гривня для покриття поточних витрат, кажуть співрозмовники видання на банківському ринку.

НБУ не допустив «долара за 23». За тиждень Нацбанк купив $424,1 млн в золотовалютні резерви – активність регулятора не дозволила гривні зміцнитися ще сильніше, хоча всі передумови для цього були. Найближчим часом стримуюча роль регулятора, ймовірно, посилиться: у четвер НБУ збільшив мінімум з викупу валюти на міжбанку з $30 млн до $50 млн на день. З початку року Нацбанк викупив в ЗВР майже $6 млрд. Враховуючи темпи регулятора останніх тижнів, $7 млрд до кінця року — цілком реальна задача.

Долара по 23 поки не буде

Опитані виданням банкіри орієнтуються на подальше плавне зміцнення гривні в бік 23 грн/$, але не виключають і незначного відкату курсу до рівнів початку грудня.