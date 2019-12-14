Міністр у справах ветеранів про звинувачення волонтерів у вбивстві Шеремета: чим би не закінчилася ця справа — програє держава

Міністр у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Оксана Коляда зазначає, що доказова база звинувачень волонтерам та ветеранам АТО у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета повинна бути абсолютно переконливою, в іншому випадку репутаційні ризики держави зростуть в рази.

«Оскільки всі з обвинувачених є беззаперечними авторитетами в ветеранської і волонтерському русі, відокремлювати справа від способу руху вже не вийде.

Чим би не закінчилася ця справа — програє держава, насамперед репутації», — написала Коляда на своїй сторінці у Фейсбуці в суботу вранці, передає «Інтерфакс-Україна».

Вона також підкреслила, що Минветеранов буде виконувати свої прямі функції по відношенню до бенефіціарів.

«Ми готові надати весь спектр правової допомоги, не даючи при цьому оцінку справи по суті», — повідомила міністр

Крім того, Коляда зазначила, що враховуючи чутливість теми, суспільну значимість постаті самого Павла Шеремета, а також фігур обвинувачених, рівень доказової бази у справі має бути абсолютно переконливим для всіх.

«У випадку, якщо будуть виникати найменші сумніви в адекватності звинувачень, репутаційні ризики держави буде збільшено в рази.

І останнє. Звертаюся до всіх — чиновникам, правоохоронцям, журналістам, ветеранам, волонтерам. (…)

Навіть не прошу, вимагаю — слідкуйте за формулюваннями, вивіряти кожне слово, коли даєте оцінку людей і дій.

Є правові рамки, а ще морально-етичні», — сказано в повідомленні.

Міністр додала, що вбивство Шеремета повинно бути розслідуваною, але ні в кого повинні виникати сумніви щодо доказової бази.

«Образ ветерана та волонтера — це образ героя і захисника.

І він ніяк не може бути поєднаним з чином вбивці», — підсумувала Коляда.