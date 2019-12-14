Коломойський йде ва-банк, Зеленський досяг точки біфуркації — «Дзеркало тижня»

Ігор Коломойський — головна проблема Володимира Зеленського, таке собі Межигір’я, і не тільки з-за Приватбанку.

Про це йдеться в статті Юлії Самаевой для свіжого випуску тижневика «Дзеркало тижня».

Вирішувати цю проблему страшно. По-перше, з ким радитися в хвилини тяжких роздумів? Зеленський, звичайно, все знає, але іноді хочеться запитати у знайомого дорослого. По-друге, тому що тоді на команду Зеленського, включно з Кабміном, впаде вся міць критики телеканалу «1+1». В-третіх, тому що Коломойський вже вліз і розхитує зсередини фракцію «Слуга народу». Досвідчений і, якщо захоче, чарівний олігарх не збирає «трускавцы», він зустрічається з політичними неофітами один на один і веде на темну сторону. По-четверте, цю проблему вирішувати важко, тому що оточення Зеленського, як я вже писала, теж під впливом Коломойського. Зеленському іноді складно зрозуміти, він чує поради Шефіра, Єрмака, Богдана або Коломойського тільки через прокладки.

Але чи буде простіше, якщо цю проблему не вирішувати? Президент досяг точки біфуркації у відносинах з олігархом і повинен прийняти рішення найближчим часом.

На наступному тижні, в третю річницю націоналізації, можуть бути розставлені кілька крапок над багатьма «і»: відразу чотири справи будуть розглядатися в українських судах, два з них — основні і визначальні.

Наприклад, іменем України суди ухвалять, що націоналізація Приватбанку незаконна, повернуть акції колишнім власникам, а заодно і колишнє правління банку. У відповідь НБУ, з Мінфіном, за підготовленим сценарієм, вилучають з банку вкладений у нього державою капітал і відправляють банк до Фонду гарантування вкладів фізосіб (ФГВФО), щоб запустити націоналізацію повторно.

Тільки Фонд гарантування зайти в банк не може. Люди, що представляються співробітниками Нікопольського феросплавного і місяцями протестувальники під центральним офісом банку в Дніпрі, беруть банк штурмом і допомагають колишньому правлінню, а не Фонду, зайняти керівні місця і відкликати з судів у США та Великобританії позови державного Приватбанку до Ігорю Коломойському і його партнеру Геннадію Боголюбову.

Не кажіть, що це маячня. Подібне було два роки тому з виведеним з ринку Златобанк.

Спочатку Окружний адмінсуд визнав незаконним рішення НБУ, потім Апеляційний адміністративний його підтвердив, а слідом рішенням суду ж в банк повернувся його колишній голова правління і відразу ж поклопотав про закриття кримінальної справи проти екс-власниці банку на підставі того, що нове правління ніяких претензій до неї не має.

Знаєте, що страшно? Після цього Златобанк пішов у банкрутство, причому навіть не як банк, а за звичайною процедурою, в обхід Фонду гарантування… Закрили справу і трава не рости.

І насправді терзання президента, укупі з вимогами МВФ і стурбованістю НБУ, абсолютно нікчемні, якщо задуматися про те, що найбільший банк країни, клієнтами якого є половина населення та бізнесу, може дістатися людині, яким цей банк не потрібен, — йому потрібно відкликати позови, а там будь що буде. Коломойський не зможе вести банківський бізнес так, як звик раніше, — надто сильно змінилися правила гри. Йому грати за новими правилами нецікаво. І що ж буде з банком? А з країною?

Четвер. Шостий апеляційний суд. Одне з найважливіших справ — розгляд апеляційної скарги НБУ, КМУ та Приватбанку на рішення Окружного адміністративного про скасування націоналізації. Справа, як ми пам’ятаємо, припадало пилом на полиці два роки і вистрілила незадовго до перемоги Зеленського на виборах. Розглядати апеляцію буде колегія з трьох суддів, і всі вони в минулому мають досвід в «приватівських» справах і незмінно приймали рішення на користь колишніх власників банку. Касація можлива, як і прохання про призупинення набрання чинності прийнятого судового рішення. Сама по собі незаконність націоналізації — не катастрофа, але її початок. І шансів перемогти у цій справі у країни теж небагато.

Та не заспокоїть нікого дзвінок Крісталіни Георгієвої Зеленському. Директор МВФ дзвонила йому на прохання Макрона, бажав хоч якось підтримати Володимира Олександровича перед Норманді. Не з любові до Зеленському — з любові до себе в європейській політиці. До Приватбанку це ніякого відношення не має.

Місія МВФ дізналася про виклик Георгієвої і домовленостях із Зеленським зі ЗМІ. Рада директорів, яка безпосередньо приймає рішення про укладення програми та виділення коштів, — ні сном, ні духом про те, що відбувається. Вони чекають на рішення судів по Приватбанку, а особливо вердикту у цій справі. І тут ОП теж намагається допомогти, але не може. Якщо НБУ, Мінфін і банк програють, відкриється ще один ящик Пандори — позови, що ініціюють процедуру повернення банку. І закриється портал в МВФ, в якому ніхто не повірить, що Зеленський хотів захистити державні інтереси, але не зміг.

П’ятниця. Господарський суд. У разі визнання незаконною націоналізацію відновиться справу про повернення Коломойському і пов’язаної з ним кіпрській компанії Triantal investments ltd акцій Приватбанку. Не обов’язково це буде саме в майбутню п’ятницю, але зволікати з відновленням цієї справи ніхто не стане. По суті оспорюється договір, за яким держава отримала у власність акції банку в процесі його націоналізації. Повернувши акції, Коломойський поверне собі банк.

Так не втішить нікого законопроект Кабміну, нібито не допускає повернення банку колишньому власнику. По-перше, він ще не прийнятий. Як проект видозміниться в парламенті, зокрема у «комітеті Дубинського», ніхто не може передбачити. За інформацією джерела ZN.UA на Банкову надходять сигнали, що 25-40 народних слуг Коломойського готові покинути фракцію, якщо будуть приймати не той варіант, який його влаштує.

Депутатська група Веревського, що виникла в Раді під патронатом Богдана, — це можливий компенсатор цих втрат. По-друге, не зовсім зрозуміло, що робити, якщо суд прийме рішення раніше, ніж парламент законопроект. По-третє, сам законопроект у нинішньому вигляді не містить норми, яка прямо забороняє повернення акцій банку колишньому власнику, на відміну від ст. 41 чинного закону про систему гарантування. Законопроект радше підсилює повноваження НБУ та Фонду гарантування, дозволяючи провести націоналізацію ще раз, тільки краще і без порушень. Але зупинити повернення колишнім власникам акцій, застосувавши цей закон, не вийде. Тут давно пора застосовувати політичну вагу.

Позиція «нехай суд вирішить» — можлива і правильна, якщо ми говоримо про чесному суді. Так, НБУ і Мінфін допустили чимало формальних помилок у процесі націоналізації. А скільки підлостей стосовно своїх клієнтів і країни скоїв колишній власник? Ми не апологет втручання в роботу судів. Але в нашій країні в Гордіїв вузол вплетено занадто багато. І якщо питання стоїть про інтереси олігарха або держави — треба рубати

Звичайно, це непросто. Занадто різні вагові категорії у суперників. А Коломойський, крім іншого, йде ва-банк. При усіх накладених на нього Лондонським судом фінансових обмеженнях він примудряється розділити 20 тис. фунтів в тиждень між натовпами суддів, протестуючих і депутатів. Він замкнений у цій країні, як у клітці, і єдиний шанс вибратися — повернути банк і відкликати позови. У нього вибору немає. У президента ще є.