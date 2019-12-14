Крим «загинається»: з’явилося реальне відео з окупації

Жителі Криму зізналися про економічний занепад, який настав після анексії півострова Росією.

Місцеві зняли на відео повністю зруйноване окупантами один з цехів молокозаводу в Євпаторії. Ролик опубліковано в Twitter «Кримська Жужелиця»

«Процвітання в гавані. Раніше тут виробляли смачні молочні продукти, але завод був закритий. Тепер завдяки рашистським «визволителям» на полицях супермаркетів є масло i сир з пальмового масла, набагато смачніше, корисніше і поживнішою», – з іронією підкреслили в повідомленні.

Як зазначив автор відео Василь Самойлов, територія заводу, розташованого в самому центрі міста, знаходиться в запустінні з 2014-го року. При цьому її все ще контролює охорона з собаками.

Євпаторійський молокозавод після окупації Криму

twitter.com/crimea2042

Євпаторійський молокозавод після окупації Криму

«Процвітання, як і на одній території», «Окупована… Через 4-5 років не дізнаєтеся Крим! Кому ж хотілося вкладати гроші в незрозуміло що», «В Криму питної води немає в більшості північних і східних районів, то звідки взятися молока?! Ще хто-небудь розповів, на якому сировина працює Джанкойський молокозавод!», Продавайте свою продукцію в Європу… Або вона у вас не конкурентоспроможна?» – прокоментували кадри користувачі.

Євпаторійський молокозавод після окупації Криму

twitter.com/crimea2042

Євпаторійський молокозавод після окупації Криму

twitter.com/crimea2042

Євпаторійський молокозавод після окупації Криму

twitter.com/crimea2042

Окупована Євпаторія. Процвітання в гавані. Раніше тут виробляли смачні молочні продукти, альо завод було закрито. Тепер завдяки рашистським «визволителям» на полицях супермаркетів є масло i сір з пальмової олії, набагато смачніші, корисніші і більш поживні.https://t.co/PzWf5rIHpX pic.twitter.com/RbyLMNeRoD

— Кримська Жужелиця (@crimea2042) December 13, 2019