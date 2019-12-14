«Більше ніколи не буде колишнім»: Ходаковського засмутило стан Донецька

Екс-командир підрозділу НВФ батальйон «Схід» Олександр Ходаковський на своїй сторінці в соцмережі порівняв непідконтрольний Україні Донецьк з «героєм ВВВ Маресьевым, який повзе на звук канонади кудись у напрямку до своїх, тягнучи відмираючі кінцівки.».

За його словами, днями він проїхав по Донецьку і був шокований контрастом між прифронтовою зоною і центром міста:

» Контраст між шикарним магазином і будь-яким з расхреняченных умовно неподалік будівель неймовірно разючий. І начебто все це не раз уже бачив, і начебто навіть бачив і гірше і страшніше — неможливо спокійно миритися з Донецьком зразка вже майже дві тисячі двадцятого року. Неможливо повірити в те, що доля цього міста закінчується. Він як герой тієї війни Маресьєв, повзе на звук канонади кудись у напрямку до своїх, тягнучи відмираючі кінцівки… Він ніколи більше не будемо колишнім, але він ще політає».