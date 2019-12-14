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Яну Соломко из «Холостяка» перестали узнавать

14.12.2019

Смотри свежие фотографии экс-участницы романтического шоу «Холостяк» Яны Соломко.

Яна Соломко – звезда второго сезона романтического шоу Холостяк. Она боролась за сердце танцора Максима Чмерковского и дошла до самого финала, однако в итоге герой отдал предпочтение другой девушке. Вся страна беспокоилась о любимице и думала, что же ждет Соломко в будущем.

Как известно, она начала петь и успела побывать замужем. Избранником Яны Соломко стал бизнесмен Олег Солодухин, однако в 2019 году стало известно об их разводе.

: showbiz.clutch.ua

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