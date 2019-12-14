У Києві з вікна 10-поверху вистрибнула молода мама

У ніч на 14 грудня у Києві за адресою проспект Валерія Лобановського, 96, з вікна багатоповерхівки вистрибнула жінка.

На жаль, коли прибули лікарі, вона була вже мертва.

Про це повідомляє місцеве видання. Дзвінок на лінію екстрених служб надійшов близько 03:50. Як з’ясували правоохоронці, смерть настала в результаті падіння з вікна квартири на десятому поверсі. Саме там зі своєю сім’єю проживала 30-річна жінка.

Що стало причиною такого вчинку — невідомо. У загиблої залишилася маленька дитина. На місці працювали екіпажі патрульної поліції, медики та слідчо-оперативна група. Подробиці з’ясовуються.