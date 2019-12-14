Вбивство Шеремета: експерт розкрив подробиці розслідування

Для того, щоб провести остаточну експертизу у справі про вбивство Павла Шеремета довелося викликати спеціаліста з Великобританії.

Про це заявив директор Київського НДІ судової експертизи Олександр Рувін в ефірі програми «Свобода слова».

«Нашому інституту 106 років і 100 з них він проводить портретні експертизи. Особливості людини, як почерк, їх змінити неможливо. В цьому році до цієї експертизи наш інститут провів більше 20 експертиз саме по невербальним поведінкою людей. Це психологічні особливості людини. Кожна людина ходить по-своєму: піднімає руку, ногу ставить по-своєму», – сказав Рувін.

Він додав, що в цій ситуації не обов’язково було запрошувати людину з Великобританії, київським фахівцям достатньо було свого досвіду.

«Враховуючи те, що у нас не збігалися наші результати з тим, що давало наслідок, тому що ми не підтверджували ні Грищенко, ні Кіяна про те, що саме вони в цей час перебували, нам довелося запросити нашого колегу з Великобританії і ми разом проводили дослідження: перевіряли всі відеозаписи, дивилися як хто ходить, ставить ноги і все інше і прийшли до одного і того ж висновку, який дав можливість видати цю експертизу», – додав Олександр Рувін.