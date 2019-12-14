Меланія Трамп прийшла на бал Конгресу у білій мантії (фото)

Після святкування Хануки 73-річний Дональд Трамп і його 49-річна дружина Меланія зібрали гостей у своїй резиденції у Вашингтоні на традиційному різдвяному балу Конгресу, який проходить незадовго до Різдва.

Перша леді США з’явилася на публіці в наряді білого кольору. Меланія для виходу обрала довге плаття від ліванського дизайнера Reem Acra з накидкою, прикрашеною камінням.

: bilshe.com

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