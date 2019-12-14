Один «Міс Львів» з РФ жорстко образив Україну

Московський чиновник і один володарки титулу «Міс Львів 2018» Наталії Болюх назвав українців «хохлами», Крим — російським і пригрозив, що скоро вся Україна буде російською».

Про це Алік Назарян заявив під час прямого ефіру у своєму акаунті в Instagram.

Як повідомляє газета «Високий замок», це саме той чоловік, до якого українка літала на побачення до Москви.

Відомо, що в минулому році Алік Назарян став радником керівника Федеральної служби з нагляду у сфері природокористування.

Раніше Назарян був помічником депутата Держдуми від Ліберально-демократичної партії Росії, головою якої є скандально відомий Володимир Жириновський.

У своїх соцмережах Назарян публікує фотографії з георгіївською стрічкою, висловлює свою повагу Рамзану Кадирову і дякує йому за підтримку. У розмові зі ЗМІ він підтвердив, що особисто знайомий з Володимиром Путіним.