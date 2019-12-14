Повінь – зміна системи

Menu
Close

В Одесі завершили роботи з ліквідації наслідків смертельної пожежі у коледжі

14.12.2019

14 грудня рятувальники завершили роботи із розбору завалів будівлі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу, внаслідок пожежі в якому загинули 16 людей.

Про це повідомляє Державна служба України з питань надзвичайних ситуацій.

“14 грудня о 8:00 роботи з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, пов’язаної із пожежею в будівлі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу завершені”, – йдеться у повідомленні. Загалом з початку розбирання завалів вивезено близько 3 тис. 124 куб. м будівельних конструкцій. До робіт було залучено 182 осіб та 26 одиниць техніки.

Читайте також:   Зеленський показав команду у прямому ефірі: топ-13 найяскравіших відповідей кандидата
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *