Тіна Кароль та Дан Балан обмінялися новорічними подарунками

Співак відразу розкрив подарунок і показав, що знаходилося в коробочці

Армія шанувальників вже рік спостерігає за фліртом між Тіною Кароль і Даном Баланом. Є язики, які називають це піаром, а є і ті, хто вірить, що це щось серйозне. Незважаючи на галас, все виглядає дуже романтично і реально.

Так, парочка змогла на зйомках концерту “Ніч суперхітів” привернути до себе особливу увагу. Молдавський співак та українська зірка перед новорічними святами вирішили обмінятися подарунками. Дан для Тіни підготував іграшку, яка перетворилася на символ їхнього роману ще з часів шоу “Голос країни” – це м’яке кенгуреня. Про це повідомляє один з українських телеканалів.

“Цим подарунком я хочу нам побажати, щоб ми у новому році нарешті знайшли з тобою те, що шукали дуже довго, – висловився про подарунок Балан.

А ось Тіна своєму колезі подарувала маленьку коробочку, сказавши при цьому, що не знає, що саме знаходиться всередині неї, так як їх було багато і вона дарувала артистам, не відкриваючи. Тому те, що всередині – доля.

“Якщо тобі сподобається те, що всередині, то все можливо”, – додала Тіна.

Співак відразу розкрив подарунок і показав, що знаходилося в коробочці. Там виявився ключик. Від серця Тіни – припустив Балан.

: znaj.ua

Підпишіться на групу «СВІДОК» у Facebook

Більше актуальних новин дивіться в програмі “Свідок” на телеканалі НТН по буднях – 8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 23.15, і щосуботи о 19.00.