В Італії спроектували розкішну яхту-субмарину

Олена Наппи, архітектор суднобудівної компанії з Трієста, розробила проект 78-метрової яхти, яка може плавати на поверхні моря, так і під водою.

Інноваційний проект сигналізує про те, що майбутнє мега-яхт – за підводним плаванням.

Яхта Carapace («Панцир») може занурюватися на глибину 300 метрів на 10 днів (за один раз) і дарувати VIP-власникам та орендарям дивовижні враження від споглядання підводного світу.

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Архітектор Олена Наппи працювала над цим проектом довгі роки. І, нарешті, представила концепт гібридного судна класу лакшері, який поєднує в собі затишок фешенебельних яхт і особливий дух конфіденційності занурення в море.

Приватність ціною в сотні мільйонів доларів

Розкішні підводні човни є об’єктом експериментів останнього часу, говорить Олена Наппи. Вона сподівається, що її яхта-підводний човен в майбутньому завоює популярність у певного сегмента споживачів.

Дуже часто власники розкішних яхт шукають оригінальні варіанти особливого відпочинку для членів своєї родини та друзів. І ось така гібридна яхта може стати для них вдалим рішенням проблеми.

Крім того, припускає автор проекту, гібридну яхту будуть наймати для приватних прогулянок, а також для ділових зустрічей, які, можливо, вимагають повної секретності.

Фото зі сторінки Elena Nappi в TwitterЯхта-гібрид задумана як трьох-палубна. На палубах розмістяться VIP-каюти, вітальня, бар, спа-салон, оздоровчий клуб. Конструкція забезпечена легкої алюмінієвої надбудовою, яка служить вишуканим місцем відпочинку гостей.

Максимальна швидкість мега-яхти на воді – 30 км/год, під водою – 24 км/год, Дальність плавання – до 3852 км.

Ціна на яхту поки не встановлена. Але, ймовірно, судно обійдеться покупцям в кілька сотень мільйонів.

Олена Наппи підкреслює, що поки це тільки концепт. Повинні пройти роки, щоб він став реальністю.

За матеріалами CNN

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